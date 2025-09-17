Fase campionato di Champions League: calendario e risultati per squadra
mercoledì 17 settembre 2025
Intro articolo
Consulta risultati e calendario di ciascuna delle 36 squadre protagoniste in questa stagione.
Contenuti top media
Corpo articolo
La seconda fase campionato di sempre della UEFA Champions League è iniziata il 16 settembre e si concluderà con 18 partite in contemporanea il 28 gennaio.
Ecco l'elenco completo delle sfide e dei risultati di ciascuna delle 36 squadre.
Le date della fase campionato
Giornata 1: 16/17/18 settembre 2025
Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre 2025
Giornata 3: 21/22 ottobre 2025
Giornata 4: 4/5 novembre 2025
Giornata 5: 25/26 novembre 2025
Giornata 6: 9/10 dicembre 2025
Giornata 7: 20/21 gennaio 2026
Giornata 8: 28 gennaio 2026
*Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente; tutti orari CET
Ajax: le partite della fase campionato
17/09/2025: Ajax - Inter 0-2
30/09/2025: Marseille - Ajax
22/10/2025: Chelsea - Ajax
05/11/2025: Ajax - Galatasaray
25/11/2025: Ajax - Benfica (18:45)
10/12/2025: Qarabağ - Ajax (18:45)
20/01/2026: Villarreal - Ajax
28/01/2026: Ajax - Olympiacos
Arsenal: le partite della fase campionato
16/09/2025: Athletic Club - Arsenal 0-2
01/10/2025: Arsenal - Olympiacos
21/10/2025: Arsenal - Atlético de Madrid
04/11/2025: Slavia Praha - Arsenal (18:45)
26/11/2025: Arsenal - Bayern München
10/12/2025: Club Brugge - Arsenal
20/01/2026: Inter - Arsenal
28/01/2026: Arsenal - Kairat Almaty
Atalanta: le partite della fase campionato
17/09/2025: Paris Saint-Germain - Atalanta 4-0
30/09/2025: Atalanta - Club Brugge (18:45)
22/10/2025: Atalanta - Slavia Praha
05/11/2025: Marseille - Atalanta
26/11/2025: Frankfurt - Atalanta
09/12/2025: Atalanta - Chelsea
21/01/2026: Atalanta - Athletic Club
28/01/2026: Union Saint-Gilloise - Atalanta
Athletic Club: le partite della fase campionato
16/09/2025: Athletic Club - Arsenal 0-2
01/10/2025: Borussia Dortmund - Athletic Club
22/10/2025: Athletic Club - Qarabağ (18:45)
05/11/2025: Newcastle United - Athletic Club
25/11/2025: Slavia Praha - Athletic Club
10/12/2025: Athletic Club - Paris Saint-Germain
21/01/2026: Atalanta - Athletic Club
28/01/2026: Athletic Club - Sporting CP
Atlético de Madrid: le partite della fase campionato
17/09/2025: Liverpool - Atlético de Madrid 3-2
30/09/2025: Atlético de Madrid - Frankfurt
21/10/2025: Arsenal - Atlético de Madrid
04/11/2025: Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
26/11/2025: Atlético de Madrid - Inter
09/12/2025: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
21/01/2026: Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45)
28/01/2026: Atlético de Madrid - Bodø/Glimt
Barcelona: le partite della fase campionato
18/09/2025: Newcastle United - Barcelona
01/10/2025: Barcelona - Paris Saint-Germain
21/10/2025: Barcelona - Olympiacos (18:45)
05/11/2025: Club Brugge - Barcelona
25/11/2025: Chelsea - Barcelona
09/12/2025: Barcelona - Frankfurt
21/01/2026: Slavia Praha - Barcelona
28/01/2026: Barcelona - Copenhagen
Bayern München: le partite della fase campionato
17/09/2025: Bayern München - Chelsea 3-1
30/09/2025: Pafos - Bayern München
22/10/2025: Bayern München - Club Brugge
04/11/2025: Paris Saint-Germain - Bayern München
26/11/2025: Arsenal - Bayern München
09/12/2025: Bayern München - Sporting CP (18:45)
21/01/2025: Bayern München - Union Saint-Gilloise
28/01/2026: PSV Eindhoven - Bayern München
Benfica: le partite della fase campionato
16/09/2025: Benfica - Qarabağ 2-3
30/09/2025: Chelsea - Benfica
21/10/2025: Newcastle United - Benfica
05/11/2025: Benfica - Leverkusen
25/11/2025: Ajax - Benfica (18:45)
10/12/2025: Benfica - Napoli
21/01/2026: Juventus - Benfica
28/01/2026: Benfica - Real Madrid
Bodø/Glimt: le partite della fase campionato
17/09/2025: Slavia Praha - Bodø/Glimt 2-2
30/09/2025: Bodø/Glimt - Tottenham
22/10/2025: Galatasaray - Bodø/Glimt (18:45)
04/11/2025: Bodø/Glimt - Monaco
25/11/2025: Bodø/Glimt - Juventus
10/12/2025: Borussia Dortmund - Bodø/Glimt
20/01/2026: Bodø/Glimt - Manchester City (18:45)
28/01/2026: Atlético de Madrid - Bodø/Glimt
Borussia Dortmund: le partite della fase campionato
16/09/2025: Juventus - Borussia Dortmund 4-4
01/10/2025: Borussia Dortmund - Athletic Club
21/10/2025: Copenhagen - Borussia Dortmund
05/11/2025: Manchester City - Borussia Dortmund
25/11/2025: Borussia Dortmund - Villarreal
10/12/2025: Borussia Dortmund - Bodø/Glimt
20/01/2026: Tottenham - Borussia Dortmund
28/01/2026: Borussia Dortmund - Inter
Chelsea: le partite della fase campionato
17/09/2025: Bayern München - Chelsea 3-1
30/09/2025: Chelsea vs Benfica
22/10/2025: Chelsea vs Ajax
05/11/2025: Qarabağ - Chelsea (18:45)
25/11/2025: Chelsea - Barcelona
09/12/2025: Atalanta - Chelsea
21/01/2026: Chelsea vs Pafos
28/01/2026: Napoli - Chelsea
Club Brugge: le partite della fase campionato
18/09/2025: Club Brugge - Monaco (18:45)
30/09/2025: Atalanta - Club Brugge (18:45)
22/10/2025: Bayern München - Club Brugge
05/11/2025: Club Brugge - Barcelona
26/11/2025: Sporting CP - Club Brugge
10/12/2025: Club Brugge - Arsenal
20/01/2026: Kairat Almaty - Club Brugge (16:30)
28/01/2026: Club Brugge - Marseille
Copenhagen: le partite della fase campionato
18/09/2025: Copenhagen - Leverkusen (18:45)
01/10/2025: Qarabağ - Copenhagen (18:45)
21/10/2025: Copenhagen - Borussia Dortmund
04/11/2025: Tottenham Hotspur - Copenhagen
26/11/2025: Copenhagen - Kairat Almaty (18:45)
10/12/2025: Villarreal - Copenhagen (18:45)
20/01/2026: Copenhagen - Napoli
28/01/2026: Barcelona - Copenhagen
Frankfurt: le partite della fase campionato
18/09/2025: Frankfurt - Galatasaray
30/09/2025: Atlético de Madrid - Frankfurt
22/10/2025: Frankfurt - Liverpool
04/11/2025: Napoli - Frankfurt (18:45)
26/11/2025: Frankfurt - Atalanta
09/12/2025: Barcelona - Frankfurt
21/01/2026: Qarabağ - Frankfurt (18:45)
28/01/2026: Frankfurt - Tottenham
Galatasaray: le partite della fase campionato
18/09/2025: Frankfurt - Galatasaray
30/09/2025: Galatasaray - Liverpool
22/10/2025: Galatasaray - Bodø/Glimt (18:45)
05/11/2025: Ajax - Galatasaray
25/11/2025: Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45)
09/12/2025: Monaco - Galatasaray
21/01/2026: Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45)
28/01/2026: Manchester City - Galatasaray
Inter: le partite della fase campionato
17/09/2025: Ajax - Inter 0-2
30/09/2025: Inter - Slavia Praha
21/10/2025: Union Saint-Gilloise - Inter
05/11/2025: Inter - Kairat Almaty
26/11/2026: Atlético de Madrid - Inter
09/12/2025: Inter - Liverpool
20/01/2026: Inter - Arsenal
28/01/2026: Borussia Dortmund - Inter
Juventus: le partite della fase campionato
16/09/2025: Juventus - Borussia Dortmund 4-4
01/10/2025: Villarreal - Juventus
22/10/2025: Real Madrid - Juventus
04/11/2025: Juventus - Sporting CP
25/11/2025: Bodø/Glimt - Juventus
10/12/2025: Juventus - Pafos
21/01/2026: Juventus - Benfica
28/01/2026: Monaco - Juventus
Kairat Almaty: le partite della fase campionato
18/09/2025: Sporting CP - Kairat Almaty
30/09/2025: Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)
21/10/2025: Kairat Almaty - Pafos (18:45)
05/11/2025: Inter - Kairat Almaty
26/11/2025: Copenhagen - Kairat Almaty (18:45)
09/12/2025: Kairat Almaty - Olympiacos (16:30)
20/01/2026: Kairat Almaty - Club Brugge (16:30)
28/01/2026: Arsenal - Kairat Almaty
Leverkusen: le partite della fase campionato
18/09/2025: Copenhagen - Leverkusen (18:45)
01/10/2025: Leverkusen - PSV Eindhoven
21/10/2025: Leverkusen - Paris Saint-Germain
05/11/2025: Benfica - Leverkusen
25/11/2025: Manchester City - Leverkusen
10/12/2025: Leverkusen - Newcastle United
20/01/2026: Olympiacos - Leverkusen
28/01/2026: Leverkusen - Villarreal
Liverpool: le partite della fase campionato
17/09/2025: Liverpool - Atlético de Madrid 3-2
30/09/2025: Galatasaray - Liverpool
22/10/2025: Frankfurt - Liverpool
04/11/2025: Liverpool - Real Madrid
26/11/2025: Liverpool - PSV Eindhoven
09/12/2025: Inter - Liverpool
21/01/2026: Marseille - Liverpool
28/01/2026: Liverpool - Qarabağ
Manchester City: le partite della fase campionato
18/09/2025: Manchester City - Napoli
01/10/2025: Monaco - Manchester City
21/10/2025: Villarreal - Manchester City
05/11/2025: Manchester City - Borussia Dortmund
25/11/2025: Manchester City - Leverkusen
10/12/2025: Real Madrid - Manchester City
20/01/2026: Bodø/Glimt - Manchester City (18:45)
28/01/2026: Manchester City - Galatasaray
Marseille: le partite della fase campionato
16/09/2025: Real Madrid - Marseille 2-1
30/09/2025: Marseille - Ajax
22/10/2025: Sporting CP - Marseille
05/11/2025: Marseille - Atalanta
25/11/2025: Marseille - Newcastle United
09/12/2025: Union Saint-Gilloise - Marseille
21/01/2026: Marseille - Liverpool
28/01/2026: Club Brugge - Marseille
Monaco: le partite della fase campionato
18/09/2025: Club Brugge - Monaco (18:45)
01/10/2025: Monaco - Manchester City
22/10/2025: Monaco - Tottenham
04/11/2025: Bodø/Glimt - Monaco
26/11/2025: Pafos - Monaco (18:45)
09/12/2025: Monaco - Galatasaray
20/01/2026: Real Madrid - Monaco
28/01/2026: Monaco - Juventus
Napoli: le partite della fase campionato
18/09/2025: Manchester City - Napoli
01/10/2025: Napoli - Sporting CP
21/10/2025: PSV Eindhoven - Napoli
04/11/2025: Napoli - Frankfurt (18:45)
25/11/2025: Napoli - Qarabağ
10/12/2025: Benfica - Napoli
20/01/2026: Copenhagen - Napoli
28/01/2026: Napoli - Chelsea
Newcastle United: le partite della fase campionato
18/09/2025: Newcastle United - Barcelona
01/10/2025: Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18:45)
21/10/2025: Newcastle United - Benfica
05/11/2025: Newcastle United - Athletic Club
25/11/2025: Marseille - Newcastle United
10/12/2025: Leverkusen - Newcastle United
21/01/2026: Newcastle United - PSV Eindhoven
28/01/2026: Paris Saint-Germain - Newcastle United
Olympiacos: le partite della fase campionato
17/09/2025: Olympiacos - Pafos 0-0
01/10/2025: Arsenal - Olympiacos
21/10/2025: Barcelona - Olympiacos (18:45)
04/11/2025: Olympiacos - PSV Eindhoven
26/11/2025: Olympiacos - Real Madrid
09/12/2025: Kairat Almaty - Olympiacos (16:30)
20/01/2026: Olympiacos - Leverkusen
28/01/2026: Ajax - Olympiacos
Pafos: le partite della fase campionato
17/09/2025: Olympiacos - Pafos 0-0
30/09/2025: Pafos - Bayern München
21/10/2025: Kairat Almaty - Pafos (18:45)
05/11/2025: Pafos - Villarreal (18:45)
26/11/2025: Pafos - Monaco (18:45)
10/12/2025: Juventus - Pafos
21/01/2026: Chelsea - Pafos
28/01/2026: Pafos - Slavia Praha
Paris Saint-Germain: le partite della fase campionato
17/09/2025: Paris Saint-Germain - Atalanta 4-0
01/10/2025: Barcelona - Paris Saint-Germain
21/10/2025: Leverkusen - Paris Saint-Germain
04/11/2025: Paris Saint-Germain - Bayern München
26/11/2025: Paris Saint-Germain - Tottenham
10/12/2025: Athletic Club - Paris Saint-Germain
20/01/2026: Sporting CP - Paris Saint-Germain
28/01/2026: Paris Saint-Germain - Newcastle United
PSV Eindhoven: le partite della fase campionato
16/09/2025: PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3
01/10/2025: Leverkusen - PSV Eindhoven
21/10/2025: PSV Eindhoven - Napoli
04/11/2025: Olympiacos - PSV Eindhoven
26/11/2025: Liverpool - PSV Eindhoven
09/12/2025: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
21/01/2026: Newcastle United - PSV Eindhoven
28/01/2026: PSV Eindhoven - Bayern München
Qarabağ: le partite della fase campionato
16/09/2025: Benfica - Qarabağ 2-3
01/10/2025: Qarabağ - Copenhagen (18:45)
22/10/2025: Athletic Club - Qarabağ (18:45)
05/11/2025: Qarabağ - Chelsea (18:45)
25/11/2025: Napoli - Qarabağ
10/12/2025: Qarabağ - Ajax (18:45)
21/01/2026: Qarabağ - Frankfurt (18:45)
28/01/2026: Liverpool - Qarabağ
Real Madrid: le partite della fase campionato
16/09/2025: Real Madrid - Marseille 2-1
30/09/2025: Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)
22/10/2025: Real Madrid - Juventus
04/11/2025: Liverpool - Real Madrid
26/11/2025: Olympiacos - Real Madrid
10/12/2025: Real Madrid - Manchester City
20/01/2026: Real Madrid vs Monaco
28/01/2026: Benfica - Real Madrid
Slavia Praha: le partite della fase campionato
17/09/2025: Slavia Praha - Bodø/Glimt 2-2
30/09/2025: Inter - Slavia Praha
22/10/2025: Atalanta - Slavia Praha
04/11/2025: Slavia Praha - Arsenal (18:45)
25/11/2025: Slavia Praha - Athletic Club
09/12/2025: Tottenham - Slavia Praha
21/01/2026: Slavia Praha - Barcelona
28/01/2026: Pafos - Slavia Praha
Sporting CP: le partite della fase campionato
18/09/2025: Sporting CP - Kairat Almaty
01/10/2025: Napoli - Sporting CP
22/10/2025: Sporting CP - Marseille
04/11/2025: Juventus - Sporting CP
26/11/2025: Sporting CP - Club Brugge
09/12/2025: Bayern München - Sporting CP (18:45)
20/01/2026: Sporting CP - Paris Saint-Germain
28/01/2026: Athletic Club - Sporting CP
Tottenham: le partite della fase campionato
16/09/2025: Tottenham - Villarreal 1-0
30/09/2025: Bodø/Glimt - Tottenham
22/10/2025: Monaco - Tottenham
04/11/2025: Tottenham - Copenhagen
26/11/2025: Paris Saint-Germain - Tottenham
09/12/2025: Tottenham - Slavia Praha
20/01/2026: Tottenham - Borussia Dortmund
28/01/2026: Frankfurt - Tottenham
Union Saint-Gilloise: le partite della fase campionato
16/09/2025: PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3
01/10/2025: Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18:45)
21/10/2025: Union Saint-Gilloise - Inter
04/11/2025: Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
25/11/2025: Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45)
09/12/2025: Union Saint-Gilloise - Marseille
21/01/2026: Bayern München - Union Saint-Gilloise
28/01/2026: Union Saint-Gilloise - Atalanta
Villarreal: le partite della fase campionato
16/09/2025: Tottenham - Villarreal 1-0
01/10/2025: Villarreal - Juventus
21/10/2025: Villarreal - Manchester City
05/11/2025: Pafos - Villarreal (18:45)
25/11/2025: Borussia Dortmund - Villarreal
10/12/2025: Villarreal - Copenhagen (18:45)
20/01/2026: Villarreal - Ajax
28/01/2026: Leverkusen - Villarreal