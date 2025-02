Champions League 2025/26: format, date, sorteggi, finale

Nel 2025/26, la competizione per club più prestigiosa d'Europa giunge alla 71ª edizione, la 34ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. Il torneo prende il via l'8 luglio 2025 e prosegue sino alla finale, in programma a Budapest (Ungheria) sabato 30 maggio 2026.

Nota: le date sono soggette a variazioni.

Spiegazione del nuovo format

Come funzionano le qualificazioni alla Champions League 2025/26?

Ventinove squadre si qualificano direttamente alla fase campionato, mentre le gli ultimi sette posti sono assegnati tramite le qualificazioni che culminano con gli spareggi di agosto. Il turno di qualificazione al quale accedono le squadre dipende dal ranking per coefficienti. Tutte le sfide prevedono due partite.

Quando si giocano i turni e gli spareggi di qualificazione alla Champions League 2025/26?

Primo turno di qualificazione: 8/9 e 15/16 luglio 2025

Secondo turno di qualificazione: 22/23 e 29/30 luglio 2025

Terzo turno di qualificazione: 5/6 e 12 agosto 2025

Spareggi: 19/20 e 26/27 agosto 2025

Quando si gioca la fase campionato di Champions League 2025/26?

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata 7: 20/21 gennaio 2026

Ottava giornata: 28 gennaio 2026

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Champions League 2025/26?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Quando si svolgono i sorteggi della Champions League 2025/26?

Primo turno di qualificazione: 17 giugno 2025

Secondo turno di qualificazione: 18 giugno 2025

Terzo turno di qualificazione: 21 luglio 2025

Spareggi: 4 agosto 2025

Fase campionato: 28 agosto 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

Dove si gioca la finale di Champions League del 2026?

La Puskás Aréna di Budapest (Ungheria) sarà teatro della finale di Champions League il 30 maggio 2026. Lo stadio ha ospitato anche la finale di UEFA Europa League 2023, ma questa sarà la prima volta che la finale della massima competizione europea per club si giocherà in Ungheria.

Oltre alla Coppa dei Campioni, i vincitori dell'edizione 2025/26 guadagnano anche un posto nella fase campionato di Champions League 2026/27, se non si sono qualificati tramite le competizioni nazionali.

