Sorteggio fase campionato Champions League: le avversarie delle 36 squadre
giovedì 28 agosto 2025
Col sorteggio di Montecarlo, le 36 squadre hanno scoperto chi saranno i loro avversari nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.
Col sorteggio di giovedì a Montecarlo, le 36 squadre della fase campionato hanno scoperto chi saranno le otto avversarie che affronteranno nel tabellone principale della UEFA Champions League 2025/26.
Fase campionato: le avversarie per squadra
In casa
Inter (ITA)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Galatasaray (TUR)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Villarreal (ESP)
Marseille (FRA)
Qarabağ (AZE)
In casa
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)
In trasferta
Inter (ITA)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)
In casa
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)
In trasferta
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)
In casa
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)
In trasferta
B. Dortmund (GER)
Atalanta (ITA)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)
In casa
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)
In trasferta
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)
In casa
Inter (ITA)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)
In trasferta
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Copenhagen (DEN)
In casa
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)
In casa
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)
In trasferta
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Pafos (CYP)
In casa
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)
In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Monaco (FRA)
In trasferta
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Galatasaray (TUR)
In casa
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
Ajax (NED)
Pafos (CYP)
In trasferta
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)
In casa
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)
In trasferta
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Sporting CP (POR)
Kairat Almaty (KAZ)
In casa
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Kairat Almaty (KAZ)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Villarreal (ESP)
Tottenham (ENG)
Qarabağ (AZE)
In casa
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)
In casa
Liverpool (ENG)
Atleti (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)
In trasferta
Man City (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Monaco (FRA)
In casa
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
Slavia Praha (CZE)
Kairat Almaty (KAZ)
In trasferta
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Ajax (NED)
Union SG (BEL)
In casa
B. Dortmund (GER)
Benfica (POR)
Sporting CP (POR)
Pafos (CYP)
In trasferta
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)
In casa
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Olympiacos (GRE)
Pafos (CYP)
In trasferta
Inter (ITA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Copenhagen (DEN)
In casa
Paris (FRA)
Villarreal (ESP)
PSV (NED)
Newcastle (ENG)
In trasferta
Man City (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)
In casa
Real Madrid (ESP)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Qarabağ (AZE)
In trasferta
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Galatasaray (TUR)
In casa
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Galatasaray (TUR)
In trasferta
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)
In casa
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)
In trasferta
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)
In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)
In trasferta
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Bodø/Glimt (NOR)
Pafos (CYP)
In casa
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)
In trasferta
Man City (ENG)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Copenhagen (DEN)
In casa
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Athletic Club (ESP)
In trasferta
Paris (FRA)
Leverkusen (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)
In casa
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
PSV (NED)
Pafos (CYP)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Ajax (NED)
Kairat Almaty (KAZ)
In casa
Bayern München (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Monaco (FRA)
In trasferta
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)
In casa
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Newcastle (ENG)
In trasferta
Barcelona (ESP)
Leverkusen (GER)
Sporting CP (POR)
Athletic Club (ESP)
In casa
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Union SG (BEL)
In trasferta
Liverpool (ENG)
Leverkusen (GER)
Olympiacos (GRE)
Newcastle (ENG)
In casa
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)
In trasferta
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)
In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)
In trasferta
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)
In casa
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)
In trasferta
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)
In casa
Paris (FRA)
Club Brugge (BEL)
Marseille (FRA)
Kairat Almaty (KAZ)
In trasferta
Bayern München (GER)
Juventus (ITA)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)
In casa
B. Dortmund (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Copenhagen (DEN)
In trasferta
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)
In casa
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Marseille (FRA)
Newcastle (ENG)
In trasferta
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)
In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)
In trasferta
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)
Quando si giocano le partite della fase campionato di Champions League?
Giornata 1: 16-18 settembre 2025
Giornata 2: 30 settembre-1 ottobre 2025
Giornata 3: 21/22 ottobre 2025
Giornata 4: 4/5 novembre 2025
Giornata 5: 25/26 novembre 2025
Giornata 6: 9/10 dicembre 2025
Giornata 7: 20/21 gennaio 2026
Giornata 8: 28 gennaio 2026
Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Sorteggio ottavi di finale, quarti, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
Come si è svolto il sorteggio?
Per determinare le otto avversarie, le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking rilevato all'inizio della stagione (l'unica eccezione è stata la squadra detentrice del titolo della Champions League che è stata designata come testa di serie dell'urna 1). Ogni squadra è stata poi sorteggiata contro due avversari di ciascuna fascia, e ne affronterà uno in casa e uno in trasferta.
Nella fase campionato non si possono affrontare squadre della stessa nazione, né si può giocare contro più di due squadre della stessa federazione.
Dove si gioca la finale di Champions League nel 2026?
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria), sabato 30 maggio 2026. Il calcio d'inizio è stato spostato dalle 21:00 CET alle 18:00 CET.
I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini e/o dei procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva da parte della UEFA.