Sorteggio fase campionato Champions League: le avversarie delle 36 squadre

giovedì 28 agosto 2025

Col sorteggio di Montecarlo, le 36 squadre hanno scoperto chi saranno i loro avversari nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.

Il tabellone del sorteggio della fase campionato di UEFA Champions League
Il tabellone del sorteggio della fase campionato di UEFA Champions League AFP via Getty Images

Col sorteggio di giovedì a Montecarlo, le 36 squadre della fase campionato hanno scoperto chi saranno le otto avversarie che affronteranno nel tabellone principale della UEFA Champions League 2025/26.

Fase campionato: le avversarie per squadra

Ajax

In casa
Inter (ITA)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Galatasaray (TUR)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Villarreal (ESP)
Marseille (FRA)
Qarabağ (AZE)

Arsenal

In casa
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)

In trasferta
Inter (ITA)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)

Atalanta

In casa
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Athletic Club (ESP)

In trasferta
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)

Athletic Club

In casa
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)

In trasferta
B. Dortmund (GER)
Atalanta (ITA)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)

Atleti

In casa
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)

In trasferta
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)

B. Dortmund

In casa
Inter (ITA)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)

In trasferta
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Copenhagen (DEN)

Barcelona

In casa
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Slavia Praha (CZE)
Newcastle (ENG)

Bayern München

In casa
Chelsea (ENG)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)

In trasferta
Paris (FRA)
Arsenal (ENG)
PSV (NED)
Pafos (CYP)

Benfica

In casa
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)

Bodø/Glimt

In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Monaco (FRA)

In trasferta
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Galatasaray (TUR)

Chelsea

In casa
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
Ajax (NED)
Pafos (CYP)

In trasferta
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)

Club Brugge

In casa
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)

In trasferta
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Sporting CP (POR)
Kairat Almaty (KAZ)

Copenhagen

In casa
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Kairat Almaty (KAZ)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Villarreal (ESP)
Tottenham (ENG)
Qarabağ (AZE)

Frankfurt

In casa
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Qarabağ (AZE)

Galatasaray

In casa
Liverpool (ENG)
Atleti (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Union SG (BEL)

In trasferta
Man City (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Monaco (FRA)

Inter

In casa
Liverpool (ENG)
Arsenal (ENG)
Slavia Praha (CZE)
Kairat Almaty (KAZ)

In trasferta
B. Dortmund (GER)
Atleti (ESP)
Ajax (NED)
Union SG (BEL)

Juventus

In casa
B. Dortmund (GER)
Benfica (POR)
Sporting CP (POR)
Pafos (CYP)

In trasferta
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)

Kairat Almaty

In casa
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Olympiacos (GRE)
Pafos (CYP)

In trasferta
Inter (ITA)
Arsenal (ENG)
Sporting CP (POR)
Copenhagen (DEN)

Leverkusen

In casa
Paris (FRA)
Villarreal (ESP)
PSV (NED)
Newcastle (ENG)

In trasferta
Man City (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Copenhagen (DEN)

Liverpool

In casa
Real Madrid (ESP)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Qarabağ (AZE)

In trasferta
Inter (ITA)
Frankfurt (GER)
Marseille (FRA)
Galatasaray (TUR)

Man City

In casa
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Napoli (ITA)
Galatasaray (TUR)

In trasferta
Real Madrid (ESP)
Villarreal (ESP)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)

Marseille

In casa
Liverpool (ENG)
Atalanta (ITA)
Ajax (NED)
Newcastle (ENG)

In trasferta
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Sporting CP (POR)
Union SG (BEL)

Monaco

In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Tottenham (ENG)
Galatasaray (TUR)

In trasferta
Real Madrid (ESP)
Club Brugge (BEL)
Bodø/Glimt (NOR)
Pafos (CYP)

Napoli

In casa
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Sporting CP (POR)
Qarabağ (AZE)

In trasferta
Man City (ENG)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Copenhagen (DEN)

Newcastle

In casa
Barcelona (ESP)
Benfica (POR)
PSV (NED)
Athletic Club (ESP)

In trasferta
Paris (FRA)
Leverkusen (GER)
Marseille (FRA)
Union SG (BEL)

Olympiacos

In casa
Real Madrid (ESP)
Leverkusen (GER)
PSV (NED)
Pafos (CYP)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Ajax (NED)
Kairat Almaty (KAZ)

Pafos

In casa
Bayern München (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Monaco (FRA)

In trasferta
Chelsea (ENG)
Juventus (ITA)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)

Paris

In casa
Bayern München (GER)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Newcastle (ENG)

In trasferta
Barcelona (ESP)
Leverkusen (GER)
Sporting CP (POR)
Athletic Club (ESP)

PSV

In casa
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
Napoli (ITA)
Union SG (BEL)

In trasferta
Liverpool (ENG)
Leverkusen (GER)
Olympiacos (GRE)
Newcastle (ENG)

Qarabağ

In casa
Chelsea (ENG)
Frankfurt (GER)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)

In trasferta
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)

Real Madrid

In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Marseille (FRA)
Monaco (FRA)

In trasferta
Liverpool (ENG)
Benfica (POR)
Olympiacos (GRE)
Kairat Almaty (KAZ)

Slavia Praha

In casa
Barcelona (ESP)
Arsenal (ENG)
Bodø/Glimt (NOR)
Athletic Club (ESP)

In trasferta
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)

Sporting CP

In casa
Paris (FRA)
Club Brugge (BEL)
Marseille (FRA)
Kairat Almaty (KAZ)

In trasferta
Bayern München (GER)
Juventus (ITA)
Napoli (ITA)
Athletic Club (ESP)

Tottenham

In casa
B. Dortmund (GER)
Villarreal (ESP)
Slavia Praha (CZE)
Copenhagen (DEN)

In trasferta
Paris (FRA)
Frankfurt (GER)
Bodø/Glimt (NOR)
Monaco (FRA)

Union SG

In casa
Inter (ITA)
Atalanta (ITA)
Marseille (FRA)
Newcastle (ENG)

In trasferta
Bayern München (GER)
Atleti (ESP)
PSV (NED)
Galatasaray (TUR)

Villarreal

In casa
Man City (ENG)
Juventus (ITA)
Ajax (NED)
Copenhagen (DEN)

In trasferta
B. Dortmund (GER)
Leverkusen (GER)
Tottenham (ENG)
Pafos (CYP)

2025/26 key dates

Quando si giocano le partite della fase campionato di Champions League?

Giornata 1: 16-18 settembre 2025
Giornata 2: 30 settembre-1 ottobre 2025
Giornata 3: 21/22 ottobre 2025
Giornata 4: 4/5 novembre 2025
Giornata 5: 25/26 novembre 2025
Giornata 6: 9/10 dicembre 2025
Giornata 7: 20/21 gennaio 2026
Giornata 8: 28 gennaio 2026

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Sorteggio ottavi di finale, quarti, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

Come si è svolto il sorteggio?

Per determinare le otto avversarie, le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking rilevato all'inizio della stagione (l'unica eccezione è stata la squadra detentrice del titolo della Champions League che è stata designata come testa di serie dell'urna 1). Ogni squadra è stata poi sorteggiata contro due avversari di ciascuna fascia, e ne affronterà uno in casa e uno in trasferta.

Nella fase campionato non si possono affrontare squadre della stessa nazione, né si può giocare contro più di due squadre della stessa federazione.

Dove si gioca la finale di Champions League nel 2026?

UEFA via Getty Images

La finale della UEFA Champions League 2025/26 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria), sabato 30 maggio 2026. Il calcio d'inizio è stato spostato dalle 21:00 CET alle 18:00 CET.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini e/o dei procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva da parte della UEFA.

