Champions League 2025/26: calendario e risultati
martedì 24 febbraio 2026
Consulta il calendario completo e i risultati della UEFA Champions League 2025/26.
La fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 è iniziata il 16 settembre e si è conclusa il 28 gennaio.
Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono iniziati il 17 febbraio e hanno dato il via al cammino che ci condurrà fino alla finale in programma a Budapest il 30 maggio, quando le migliori squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo europeo.
Calcio d'inizio alle 21.00 CET se non indicato diversamente
Le sfide degli spareggi della fase a eliminazione diretta
Ritorno
Martedì 24 febbraio
Atlético de Madrid - Club Brugge 4-1 (tot. 7-4)
Leverkusen - Olympiacos 0-0 (tot- 2-0)
Inter - Bodø/Glimt 1-2 (tot. 2-5)
Newcastle - Qarabağ 3-2 (tot. 9-3)
Mercoledì 25 febbraio
Atalanta - Borussia Dortmund (and. 0-2) (18:45 CET)
Juventus - Galatasaray (and. 2-5)
Paris - Monaco (and. 3-2)
Real Madrid - Benfica (and. 1-0)
Andata
Martedì 17 febbraio
Galatasaray - Juventus 5-2
Monaco - Paris 2-3
Borussia Dortmund - Atalanta 2-0
Benfica - Real Madrid 0-1
Mercoledì 18 febbraio
Qarabağ - Newcastle 1-6
Club Brugge - Atlético de Madrid 3-3
Bodø/Glimt - Inter 3-1
Olympiacos - Leverkusen 0-2
Risultati della fase campionato
Ottava giornata
Mercoledì 28 gennaio
Ajax - Olympiacos 1-2
Arsenal - Kairat Almaty 3-2
Monaco - Juventus 0-0
Athletic Club - Sporting CP 2-3
Atlético de Madrid - Bodø/Glimt 1-2
Leverkusen - Villarreal 3-0
Borussia Dortmund - Inter 0-2
Club Brugge - Marseille 3-0
Frankfurt - Tottenham 0-2
Barcelona - Copenhagen 4-1
Liverpool - Qarabağ 6-0
Manchester City - Galatasaray 2-0
Pafos - Slavia Praha 4-1
Paris Saint-Germain - Newcastle United 1-1
PSV Eindhoven - Bayern München 1-2
Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0
Benfica - Real Madrid 4-2
Napoli - Chelsea 2-3
Settima giornata
Martedì 20 gennaio 2026
Kairat Almaty - Club Brugge 1-4
Bodø/Glimt - Manchester City 3-1
Copenhagen - Napoli 1-1
Inter - Arsenal 1-3
Olympiacos - Leverkusen 2-0
Real Madrid - Monaco 6-1
Sporting CP - Paris Saint-Germain 2-1
Tottenham - Borussia Dortmund 2-0
Villarreal - Ajax 1-2
Mercoledì 21 gennaio 2026
Galatasaray - Atlético de Madrid 1-1
Qarabağ - Frankfurt 3-2
Atalanta - Athletic Club 2-3
Chelsea - Pafos 1-0
Bayern München - Union Saint-Gilloise 2-0
Juventus - Benfica 2-0
Newcastle United - PSV Eindhoven 3-0
Marseille - Liverpool 0-3
Slavia Praha - Barcelona 2-4
Sesta giornata
Martedì 9 dicembre 2025
Kairat Almaty - Olympiacos 0-1
Bayern München - Sporting CP 3-1
Monaco - Galatasaray 1-0
Atalanta - Chelsea 2-1
Barcelona - Frankfurt 2-1
Inter - Liverpool 0-1
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 2-3
Union Saint-Gilloise - Marseille 2-3
Tottenham - Slavia Praha 3-0
Mercoledì 10 dicembre 2025
Qarabağ - Ajax 2-4
Villarreal - Copenhagen 2-3
Athletic Club - Paris Saint-Germain 0-0
Leverkusen - Newcastle United 2-2
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt 2-2
Club Brugge - Arsenal 0-3
Juventus - Pafos 2-0
Real Madrid - Manchester City
Benfica - Napoli 2-0
Quinta giornata
Martedì 25 novembre 2025
Ajax - Benfica 0-2
Galatasaray - Union Saint-Gilloise 0-1
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
Chelsea - Barcelona 3-0
Bodø/Glimt - Juventus 2-3
Manchester City - Leverkusen 0-2
Marseille - Newcastle United 2-1
Slavia Praha - Athletic Club 0-0
Napoli - Qarabağ 2-0
Mercoledì 26 novembre 2025
Copenhagen - Kairat Almaty 3-2
Pafos - Monaco 2-2
Arsenal - Bayern München 3-1
Atlético de Madrid - Inter 2-1
Frankfurt - Atalanta 0-3
Liverpool - PSV Eindhoven 1-4
Olympiacos - Real Madrid 3-4
Paris Saint-Germain - Tottenham 5-3
Sporting CP - Club Brugge 3-0
Quarta giornata
Martedì 4 novembre 2025
Slavia Praha - Arsenal 0-3
Napoli - Frankfurt 0-0
Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise 3-1
Bodø/Glimt - Monaco 0-1
Juventus - Sporting CP 1-1
Liverpool - Real Madrid 1-0
Olympiacos - PSV Eindhoven 1-1
Paris Saint-Germain - Bayern München 1-2
Tottenham - Copenhagen 4-0
Mercoledì 5 novembre 2025
Pafos - Villarreal 1-0
Qarabağ - Chelsea 2-2
Ajax - Galatasaray 0-3
Club Brugge - Barcelona 3-3
Inter - Kairat Almaty 2-1
Manchester City - Borussia Dortmund 4-1
Newcastle United - Athletic Club 2-0
Marseille - Atalanta 0-1
Benfica - Leverkusen 0-1
Terza giornata
Martedì 21 ottobre 2025
Barcelona - Olympiacos 6-1
Kairat Almaty - Pafos 0-0
Arsenal - Atlético de Madrid 4-0
Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7
Copenhagen - Borussia Dortmund 2-4
Newcastle United - Benfica 3-0
PSV Eindhoven - Napoli 6-2
Union Saint-Gilloise - Inter 0-4
Villarreal - Manchester City 0-2
Mercoledì 22 ottobre 2025
Athletic Club - Qarabağ 3-1
Galatasaray - Bodø/Glimt 3-1
Monaco - Tottenham 0-0
Atalanta - Slavia Praha 0-0
Chelsea - Ajax 5-1
Frankfurt - Liverpool 1-5
Bayern München - Club Brugge 4-0
Real Madrid - Juventus 1-0
Sporting CP - Marseille 2-1
Seconda giornata
Martedì 30 settembre 2025
Atalanta - Club Brugge 2-1
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5
Atlético de Madrid - Frankfurt 5-1
Chelsea - Benfica 1-0
Inter - Slavia Praha 3-0
Bodø/Glimt - Tottenham 2-2
Galatasaray - Liverpool 1-0
Marseille - Ajax 4-0
Pafos - Bayern München 1-5
Mercoledì 1 ottobre 2025
Qarabağ - Copenhagen 2-0
Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0-4
Arsenal - Olympiacos 2-0
Monaco - Manchester City 2-2
Leverkusen - PSV Eindhoven 1-1
Borussia Dortmund - Athletic Club 4-1
Barcelona - Paris Saint-Germain 1-2
Napoli - Sporting CP 2-1
Villarreal - Juventus 2-2
Prima giornata
Martedì 16 settembre 2025
Athletic Club - Arsenal 0-2
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3
Juventus - Borussia Dortmund 4-4
Real Madrid - Marseille 2-1
Benfica - Qarabağ 2-3
Tottenham - Villarreal 1-0
Mercoledì 17 settembre 2025
Olympiacos - Pafos 0-0
Slavia Praha - Bodø/Glimt 2-2
Ajax - Inter 0-2
Bayern München - Chelsea 3-1
Liverpool - Atlético de Madrid 3-2
Paris Saint-Germain - Atalanta 4-0
Giovedì 18 settembre 2025
Club Brugge - Monaco 4-1
Copenhagen - Leverkusen 2-2
Frankfurt - Galatasaray 5-1
Manchester City - Napoli 2-0
Newcastle United - Barcelona 1-2
Sporting CP - Kairat Almaty 4-1