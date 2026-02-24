Champions League 2025/26: calendario e risultati

La fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 è iniziata il 16 settembre e si è conclusa il 28 gennaio.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono iniziati il 17 febbraio e hanno dato il via al cammino che ci condurrà fino alla finale in programma a Budapest il 30 maggio, quando le migliori squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo europeo.

Calcio d'inizio alle 21.00 CET se non indicato diversamente

Le sfide degli spareggi della fase a eliminazione diretta

Ritorno

Martedì 24 febbraio

Atlético de Madrid﻿﻿ - Club Brugge 4-1 (tot. 7-4)

Leverkusen﻿ - Olympiacos 0-0 (tot- 2-0)

Inter - Bodø/Glimt 1-2 (tot. 2-5)

Newcastle - Qarabağ 3-2 (tot. 9-3)

Mercoledì 25 febbraio

Atalanta - Borussia Dortmund (and. 0-2) (18:45 CET)

Juventus - Galatasaray (and. 2-5)

Paris - Monaco (and. 3-2)

Real Madrid - Benfica (and. 1-0)

Andata

Martedì 17 febbraio

Galatasaray - Juventus 5-2

Monaco - Paris﻿ 2-3

Borussia Dortmund - Atalanta 2-0

Benfica - Real Madrid﻿ 0-1

Mercoledì 18 febbraio

Qarabağ - Newcastle 1-6

Club Brugge - Atlético de Madrid 3-3﻿﻿

Bodø/Glimt - Inter 3-1

Olympiacos - Leverkusen 0-2﻿

Risultati della fase campionato

Ottava giornata

Mercoledì 28 gennaio

Ajax - Olympiacos 1-2

Arsenal - Kairat Almaty 3-2

Monaco - Juventus 0-0

Athletic Club - Sporting CP 2-3

Atlético de Madrid - Bodø/Glimt 1-2

Leverkusen - Villarreal 3-0

Borussia Dortmund - Inter 0-2

Club Brugge - Marseille 3-0

Frankfurt - Tottenham 0-2

Barcelona - Copenhagen 4-1

Liverpool - Qarabağ 6-0

Manchester City - Galatasaray 2-0

Pafos - Slavia Praha 4-1

Paris Saint-Germain - Newcastle United 1-1

PSV Eindhoven - Bayern München 1-2

Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0

Benfica - Real Madrid 4-2

Napoli - Chelsea 2-3

Settima giornata

Martedì 20 gennaio 2026

Kairat Almaty - Club Brugge 1-4

Bodø/Glimt - Manchester City 3-1

Copenhagen - Napoli 1-1

Inter - Arsenal 1-3

Olympiacos - Leverkusen 2-0

Real Madrid - Monaco 6-1

Sporting CP - Paris Saint-Germain 2-1

Tottenham - Borussia Dortmund 2-0

Villarreal - Ajax 1-2

Mercoledì 21 gennaio 2026

Galatasaray - Atlético de Madrid 1-1

Qarabağ - Frankfurt 3-2

Atalanta - Athletic Club 2-3

Chelsea - Pafos 1-0

Bayern München - Union Saint-Gilloise 2-0

Juventus - Benfica 2-0

Newcastle United - PSV Eindhoven 3-0

Marseille - Liverpool 0-3

Slavia Praha - Barcelona 2-4

Sesta giornata

Martedì 9 dicembre 2025

Kairat Almaty - Olympiacos 0-1

Bayern München - Sporting CP 3-1

Monaco - Galatasaray 1-0

Atalanta - Chelsea 2-1

Barcelona - Frankfurt 2-1

Inter - Liverpool 0-1

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 2-3

Union Saint-Gilloise - Marseille 2-3

Tottenham - Slavia Praha 3-0

Mercoledì 10 dicembre 2025

Qarabağ - Ajax 2-4

Villarreal - Copenhagen 2-3

Athletic Club - Paris Saint-Germain 0-0

Leverkusen - Newcastle United 2-2

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt 2-2

Club Brugge - Arsenal 0-3

Juventus - Pafos 2-0

Real Madrid - Manchester City

Benfica - Napoli 2-0

Quinta giornata

Martedì 25 novembre 2025

Ajax - Benfica 0-2

Galatasaray - Union Saint-Gilloise 0-1

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

Chelsea - Barcelona 3-0

Bodø/Glimt - Juventus 2-3

Manchester City - Leverkusen 0-2

Marseille - Newcastle United 2-1

Slavia Praha - Athletic Club 0-0

Napoli - Qarabağ 2-0

Mercoledì 26 novembre 2025

Copenhagen - Kairat Almaty 3-2

Pafos - Monaco 2-2

Arsenal - Bayern München 3-1

Atlético de Madrid - Inter 2-1

Frankfurt - Atalanta 0-3

Liverpool - PSV Eindhoven 1-4

Olympiacos - Real Madrid 3-4

Paris Saint-Germain - Tottenham 5-3

Sporting CP - Club Brugge 3-0

Quarta giornata

Martedì 4 novembre 2025

Slavia Praha - Arsenal 0-3

Napoli - Frankfurt 0-0

Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise 3-1

Bodø/Glimt - Monaco 0-1

Juventus - Sporting CP 1-1

Liverpool - Real Madrid 1-0

Olympiacos - PSV Eindhoven 1-1

Paris Saint-Germain - Bayern München 1-2

Tottenham - Copenhagen 4-0

Mercoledì 5 novembre 2025

Pafos - Villarreal 1-0

Qarabağ - Chelsea 2-2

Ajax - Galatasaray 0-3

Club Brugge - Barcelona 3-3

Inter - Kairat Almaty 2-1

Manchester City - Borussia Dortmund 4-1

Newcastle United - Athletic Club 2-0

Marseille - Atalanta 0-1

Benfica - Leverkusen 0-1

Terza giornata

Martedì 21 ottobre 2025

Barcelona - Olympiacos 6-1

Kairat Almaty - Pafos 0-0

Arsenal - Atlético de Madrid 4-0

Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7

Copenhagen - Borussia Dortmund 2-4

Newcastle United - Benfica 3-0

PSV Eindhoven - Napoli 6-2

Union Saint-Gilloise - Inter 0-4

Villarreal - Manchester City 0-2

Mercoledì 22 ottobre 2025

Athletic Club - Qarabağ 3-1

Galatasaray - Bodø/Glimt 3-1

Monaco - Tottenham 0-0

Atalanta - Slavia Praha 0-0

Chelsea - Ajax 5-1

Frankfurt - Liverpool 1-5

Bayern München - Club Brugge 4-0

Real Madrid - Juventus 1-0

Sporting CP - Marseille 2-1

Seconda giornata

Martedì 30 settembre 2025

Atalanta - Club Brugge 2-1

Kairat Almaty - Real Madrid 0-5

Atlético de Madrid - Frankfurt 5-1

Chelsea - Benfica 1-0

Inter - Slavia Praha 3-0

Bodø/Glimt - Tottenham 2-2

Galatasaray - Liverpool 1-0

Marseille - Ajax 4-0

Pafos - Bayern München 1-5

Mercoledì 1 ottobre 2025

Qarabağ - Copenhagen 2-0

Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0-4

Arsenal - Olympiacos 2-0

Monaco - Manchester City 2-2

Leverkusen - PSV Eindhoven 1-1

Borussia Dortmund - Athletic Club 4-1

Barcelona - Paris Saint-Germain 1-2

Napoli - Sporting CP 2-1

Villarreal - Juventus 2-2

Prima giornata

Martedì 16 settembre 2025

Athletic Club - Arsenal 0-2

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3

Juventus - Borussia Dortmund 4-4

Real Madrid - Marseille 2-1

Benfica - Qarabağ 2-3

Tottenham - Villarreal 1-0

Mercoledì 17 settembre 2025

Olympiacos - Pafos 0-0

Slavia Praha - Bodø/Glimt 2-2

Ajax - Inter 0-2

Bayern München - Chelsea 3-1

Liverpool - Atlético de Madrid 3-2

Paris Saint-Germain - Atalanta 4-0

Giovedì 18 settembre 2025

Club Brugge - Monaco 4-1

Copenhagen - Leverkusen 2-2

Frankfurt - Galatasaray 5-1

Manchester City - Napoli 2-0

Newcastle United - Barcelona 1-2

Sporting CP - Kairat Almaty 4-1