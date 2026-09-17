Il sito ufficiale del calcio europeo

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Primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
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Ranking per coefficienti

Masc. Femm. Futsal

Coefficienti club per paese - stagione 2026/27 (EPS)

Club ancora in corsa/club partecipanti Club Bonus Controlla come osi calcolano i punti Pti Med 1 Portogallo POR 5/5 12,000 27,500 5,500 2 Inghilterra ENG 9/9 30,000 47,500 5,277 3 Azerbaigian AZE 1/4 6,000 20,500 5,125 4 Turchia TUR 4/5 12,000 25,500 5,100 5 Norvegia NOR 4/5 12,000 25,000 5,000
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Ultimo aggiornamento:

Coefficienti per club - stagione 2026/27

Paese Controlla come osi calcolano i punti Pti 1 Bayern München GER 129,500 2 Arsenal ENG 127,000 3 Real Madrid ESP 122,500 4 Paris FRA 121,000 5 Inter ITA 115,000
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Ultimo aggiornamento:

Coefficienti club per paese - coefficienti cinque anni

Paese Controlla come osi calcolano i punti Pti 1 Inghilterra ENG 103,796 2 Italia ITA 88,589 3 Spagna ESP 83,243 4 Germania GER 81,545 5 Francia FRA 69,153
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Ultimo aggiornamento:

Coefficienti club per paese Stagione 2026/27

Paese Totale 1 Inghilterra ENG 75,415 2 Spagna ESP 66,999 3 Francia FRA 62,166 4 Germania GER 54,249 5 Italia ITA 46,249
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Ultimo aggiornamento:

Coefficienti per club Stagione 2026/27

Paese Controlla come osi calcolano i punti Pti 1 Barcelona ESP 117,000 2 OL Lyonnes FRA 98,750 3 Chelsea ENG 90,500 4 Arsenal ENG 75,000 5 Bayern GER 74,250
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Ultimo aggiornamento:

Coefficienti Nazionali Maschili Futsal

Controlla come osi calcolano i punti Pti 1 Portogallo 2969,781 2 Spagna 2840,787 3 Russia* 2547,128 4 Kazakistan 2384,943 5 Ucraina 2344,186
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Ultimo aggiornamento:

UEFA Nations League

Tutte le ultime notizie sulla fase campionato 2026/27.

UEFA Nations League

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Le partite e i temi della prima giornata
Live

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Guida alla Nations League 2026/27
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Il calendario della fase a leghe
Live

Il calendario della fase a leghe

Approvato il nuovo sistema di promozioni/retrocessioni
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Approvato il nuovo sistema di promozioni/retrocessioni

La prima volta di Zidane, Klopp, Xavi e Mancini
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La prima volta di Zidane, Klopp, Xavi e Mancini

Guida alle partite
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Guida alle partite

Albo d'Oro UEFA Nations League
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Classifica marcatori di tutti i tempi in Nations League
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Nuovo modello per le competizioni per nazionali maschili
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L'app ufficiale della Nations League
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