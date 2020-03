Il sito ufficiale del calcio europeo

Coefficienti per club

Real Madrid (ESP) 134,000

Barcelona (ESP) 124,000

Bayern (GER) 123,000

Atlético (ESP) 123,000

Juventus (ITA) 115,000

Man. City (ENG) 112,000

Paris (FRA) 102,000

Liverpool (ENG) 99,000

Arsenal (ENG) 91,000

Man. United (ENG) 90,000

Coefficienti club per paese

Spagna 98,997

Inghilterra 87,748

Germania 70,927

Italia 67,939

Francia 56,415

Portogallo 49,449

Russia 45,549

Belgio 37,900

Olanda 35,750

Ucraina 34,100

Il ranking UEFA per club si basa sui risultati di tutti i club europei nelle competizioni UEFA per club. Il coefficiente club federazione o ranking per nazioni tiene conto dei risultati di tutti i club di una federazione per determinare il numero di posti disponibili per quella federazione la stagione successiva.