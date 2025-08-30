Champions League 2025/26: tutte le sfide della fase campionato
sabato 30 agosto 2025
È stato annunciato il calendario della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.
La fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 prenderà il via il 16 settembre e si concluderà con la finale di Budapest il 30 maggio, quando le migliori squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo europeo.
Il calendario delle partite è ora disponibile ai link sottostanti.