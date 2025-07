Finale di UEFA Champions League 2026: Puskás Aréna

La UEFA Champions League 2025/2026 si concluderà a Budapest (Ungheria).

Dove si giocherà la finale di Champions League del 2026?

La finale della competizione per club più prestigiosa del calcio mondiale, la UEFA Champions League, nella stagione 2025/26 si giocherà alla Puskás Aréna.

Dopo aver ospitato la finale di UEFA Europa League nel 2023, la finale della massima competizione europea per club si giocherà per la prima volta in Ungheria e nella sua capitale.

Quando si giocherà la finale di Champions League del 2026?

La finale della Champions League 2026 è in programma sabato 30 maggio 2026 e concluderà la 71ª edizione della massima competizione europea per club, la 34ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League.

Dove guardare la finale di Champions League

Sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore nella finale di Champions League?

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se una delle due squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, viene dichiarata vincitrice. In caso di parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincitrice viene decisa ai calci di rigore.

Storia della Puskás Aréna

La Puskás Aréna è stata inaugurata ufficialmente il 15 novembre 2019 e da allora è diventata lo stadio di casa della nazionale ungherese. È stato costruito sul sito del vecchio Ferenc Puskás Stadion, demolito nel 2017, e conserva le pareti in mattoni del precedente impianto nell'ingresso principale. "La costruzione del nuovo stadio Puskás Aréna unisce i valori architettonici del vecchio stadio con l'applicazione delle tecniche più moderne", ha spiegato Codina Architectural, lo studio che ha progettato e realizzato il suggestivo esterno in metallo.

Il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha descritto l'impianto da 67.000 posti a sedere come un "gioiello della corona del calcio ungherese" e ha elogiato l'impegno della Federcalcio ungherese (MLSZ) nella costruzione di nuovi stadi.

Come il suo predecessore, la Puskás Aréna porta il nome del leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni con il Real Madrid.

Il Sevilla ha conquistato la sua settima UEFA Europa League alla Puskás Aréna, sconfiggendo la Roma ai rigori nel maggio 2023, ma la finale di Champions League del 2026 sarà la prima per l'Ungheria in una finale della massima competizione europea per club.

Finale 2023: Sevilla - Roma 1-1 (4-1 dcr)

Lo stadio ha ospitato anche quattro partite di UEFA EURO 2020, tra cui il pareggio per 1-1 dell'Ungheria contro gli allora campioni del mondo in carica della Francia nel Gruppo F, e l'incontro di Supercoppa UEFA 2020 tra Bayern München e Sevilla, vinto dalla squadra tedesca per 2-1.

Situato a est del centro di Budapest, lo stadio dista solo un chilometro dalla stazione ferroviaria centrale di Budapest Keleti e due chilometri dal centro storico della capitale ungherese.

L'arena è stata inaugurata con un'amichevole tra Ungheria e Uruguay, vinta dagli ospiti per 2-1. L'ex capitano e attuale vice allenatore Ádám Szalai è diventato il primo giocatore ungherese a segnare nel nuovo stadio, recuperando un gol dopo che Edinson Cavani e Brian Rodríguez avevano portato l'Uruguay in vantaggio di due reti.

La costruzione, avvenuta tra il 2017 e il 2019, ha comportato la produzione e l'installazione di circa 20.000 metri quadrati di rete metallica in acciaio inossidabile. L'architetto e progettista György Skardelli ha voluto incorporare caratteristiche e tecniche moderne, pur conservando il carattere distintivo dell'edificio originale.

Cosa si aggiudicano i vincitori della Champions League?

Il trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg. "Tutti nel mondo del calcio non desiderano altro che metterci le mani sopra", ha dichiarato il creatore Jürg Stadelmann.

La vincitrice guadagnerà anche il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2025/26 nella Supercoppa UEFA 2026.

Inoltre, chi vince otterrà un posto alla fase campionato della Champions League 2026/27, se non già qualificato attraverso la propria competizione nazionale.

Dove si giocano le altre finali del 2026?

Finale di Europa League 2026: Beşiktaş Park, Istanbul

Finale di Conference League 2026: RB Arena, Lipsia

Finale di Women's Champions League 2026: Ullevaal Stadion, Oslo