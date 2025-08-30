Champions League 2025/26: il calendario della fase campionato

La fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 prenderà il via il 16 settembre e si concluderà con la finale di Budapest il 30 maggio, quando le migliori squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo europeo.

Le partite della fase campionato per giornata

*Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente; tutti orari CET

Giornata 1

Martedì 16 settembre 2025

Athletic Club - Arsenal (18:45)

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45)

Juventus - Borussia Dortmund

Real Madrid - Marseille

Benfica - Qarabağ

Tottenham - Villarreal

Mercoledì 17 settembre 2025

Olympiacos - Pafos (18:45)

Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45)

Ajax - Inter

Bayern München - Chelsea

Liverpool - Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain - Atalanta

Giovedì 18 settembre 2025

Club Brugge - Monaco (18:45)

Copenhagen - Leverkusen (18:45)

Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle United - Barcelona

Sporting CP - Kairat Almaty

Gol classici alla Giornata 1 di Champions League

Giornata 2

Martedì 30 settembre 2025

Atalanta - Club Brugge (18:45)

Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)

Atlético de Madrid - Frankfurt

Chelsea - Benfica

Inter - Slavia Praha

Bodø/Glimt - Tottenham

Galatasaray - Liverpool

Marseille - Ajax

Pafos - Bayern München

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Qarabağ - Copenhagen (18:45)

Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18:45)

Arsenal - Olympiacos

Monaco - Manchester City

Leverkusen - PSV Eindhoven

Borussia Dortmund - Athletic Club

Barcelona - Paris Saint-Germain

Napoli - Sporting CP

Villarreal - Juventus

Barcelona - Paris: grandi gol in Champions League

Giornata 3

Martedì 21 Ottobre 2025

Barcelona - Olympiacos (18:45)

Kairat Almaty - Pafos (18:45)

Arsenal - Atlético de Madrid

Leverkusen - Paris Saint-Germain

Copenhagen - Borussia Dortmund

Newcastle United - Benfica

PSV Eindhoven - Napoli

Union Saint-Gilloise - Inter

Villarreal - Manchester City

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Athletic Club - Qarabağ (18:45)

Galatasaray - Bodø/Glimt (18:45)

Monaco - Tottenham

Atalanta - Slavia Praha

Chelsea - Ajax

Frankfurt - Liverpool

Bayern München - Club Brugge

Real Madrid - Juventus

Sporting CP - Marseille

Chelsea - Ajax: il pareggio di Reece James nel 2019

Giornata 4

Martedì 4 novembre 2025

Slavia Praha - Arsenal (18:45)

Napoli - Frankfurt (18:45)

Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise

Bodø/Glimt - Monaco

Juventus - Sporting CP

Liverpool - Real Madrid

Olympiacos - PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain - Bayern München

Tottenham - Copenhagen

Mercoledì 5 novembre 2025

Pafos - Villarreal (18:45)

Qarabağ - Chelsea (18:45)

Ajax - Galatasaray

Club Brugge - Barcelona

Inter - Kairat Almaty

Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle United - Athletic Club

Marseille - Atalanta

Benfica - Leverkusen

Liverpool - Real Madrid: grandi gol in Champions League

Giornata 5

Martedì 25 novembre 2025

Ajax - Benfica (18:45)

Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45)

Borussia Dortmund - Villarreal

Chelsea - Barcelona

Bodø/Glimt - Juventus

Manchester City - Leverkusen

Marseille - Newcastle United

Slavia Praha - Athletic Club

Napoli - Qarabağ

Chelsea - Barcelona: lo splendido gol di Ronaldinho nel 2005

Mercoledì 26 novembre 2025

Copenhagen - Kairat Almaty (18:45)

Pafos - Monaco (18:45)

Arsenal - Bayern München

Atlético de Madrid - Inter

Frankfurt - Atalanta

Liverpool - PSV Eindhoven

Olympiacos - Real Madrid

Paris Saint-Germain - Tottenham

Sporting CP - Club Brugge

Giornata 6

Martedì 9 dicembre 2025

Kairat Almaty - Olympiacos (16:30)

Bayern München - Sporting CP (18:45)

Monaco - Galatasaray

Atalanta - Chelsea

Barcelona - Frankfurt

Inter - Liverpool

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid

Union Saint-Gilloise - Marseille

Tottenham - Slavia Praha

Mercoledì 10 dicembre 2025

Qarabağ - Ajax (18:45)

Villarreal - Copenhagen (18:45)

Athletic Club - Paris Saint-Germain

Leverkusen - Newcastle United

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt

Club Brugge - Arsenal

Juventus - Pafos

Real Madrid - Manchester City

Benfica - Napoli

La tripletta di Alan Shearer per il Newcastle contro il Leverkusen

Giornata 7

Martedì 20 gennaio 2025

Kairat Almaty - Club Brugge (16:30)

Bodø/Glimt - Manchester City (18:45)

Copenhagen - Napoli

Inter - Arsenal

Olympiacos - Leverkusen

Real Madrid - Monaco

Sporting CP - Paris Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Villarreal - Ajax

Mercoledì 21 gennaio 2025

Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45)

Qarabağ - Frankfurt (18:45)

Atalanta - Athletic Club

Chelsea - Pafos

Bayern München - Union Saint-Gilloise

Juventus - Benfica

Newcastle United - PSV Eindhoven

Marseille - Liverpool

Slavia Praha - Barcelona

Giornata 8

Mercoledì 28 gennaio

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almaty

Monaco - Juventus

Athletic Club - Sporting CP

Atlético de Madrid - Bodø/Glimt

Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter

Club Brugge - Marseille

Frankfurt - Tottenham

Barcelona - Copenhagen

Liverpool - Qarabağ

Manchester City - Galatasaray

Pafos - Slavia Praha

Paris Saint-Germain - Newcastle United

PSV Eindhoven - Bayern München

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea