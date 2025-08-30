Champions League 2025/26: il calendario della fase campionato
sabato 30 agosto 2025
È stato annunciato il calendario della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.
La fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 prenderà il via il 16 settembre e si concluderà con la finale di Budapest il 30 maggio, quando le migliori squadre si sfideranno per aggiudicarsi il titolo europeo.
*Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente; tutti orari CET
Giornata 1
Martedì 16 settembre 2025
Athletic Club - Arsenal (18:45)
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (18:45)
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Marseille
Benfica - Qarabağ
Tottenham - Villarreal
Mercoledì 17 settembre 2025
Olympiacos - Pafos (18:45)
Slavia Praha - Bodø/Glimt (18:45)
Ajax - Inter
Bayern München - Chelsea
Liverpool - Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain - Atalanta
Giovedì 18 settembre 2025
Club Brugge - Monaco (18:45)
Copenhagen - Leverkusen (18:45)
Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting CP - Kairat Almaty
Giornata 2
Martedì 30 settembre 2025
Atalanta - Club Brugge (18:45)
Kairat Almaty - Real Madrid (18:45)
Atlético de Madrid - Frankfurt
Chelsea - Benfica
Inter - Slavia Praha
Bodø/Glimt - Tottenham
Galatasaray - Liverpool
Marseille - Ajax
Pafos - Bayern München
Mercoledì 1 Ottobre 2025
Qarabağ - Copenhagen (18:45)
Union Saint-Gilloise - Newcastle United (18:45)
Arsenal - Olympiacos
Monaco - Manchester City
Leverkusen - PSV Eindhoven
Borussia Dortmund - Athletic Club
Barcelona - Paris Saint-Germain
Napoli - Sporting CP
Villarreal - Juventus
Giornata 3
Martedì 21 Ottobre 2025
Barcelona - Olympiacos (18:45)
Kairat Almaty - Pafos (18:45)
Arsenal - Atlético de Madrid
Leverkusen - Paris Saint-Germain
Copenhagen - Borussia Dortmund
Newcastle United - Benfica
PSV Eindhoven - Napoli
Union Saint-Gilloise - Inter
Villarreal - Manchester City
Mercoledì 22 Ottobre 2025
Athletic Club - Qarabağ (18:45)
Galatasaray - Bodø/Glimt (18:45)
Monaco - Tottenham
Atalanta - Slavia Praha
Chelsea - Ajax
Frankfurt - Liverpool
Bayern München - Club Brugge
Real Madrid - Juventus
Sporting CP - Marseille
Giornata 4
Martedì 4 novembre 2025
Slavia Praha - Arsenal (18:45)
Napoli - Frankfurt (18:45)
Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise
Bodø/Glimt - Monaco
Juventus - Sporting CP
Liverpool - Real Madrid
Olympiacos - PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain - Bayern München
Tottenham - Copenhagen
Mercoledì 5 novembre 2025
Pafos - Villarreal (18:45)
Qarabağ - Chelsea (18:45)
Ajax - Galatasaray
Club Brugge - Barcelona
Inter - Kairat Almaty
Manchester City - Borussia Dortmund
Newcastle United - Athletic Club
Marseille - Atalanta
Benfica - Leverkusen
Giornata 5
Martedì 25 novembre 2025
Ajax - Benfica (18:45)
Galatasaray - Union Saint-Gilloise (18:45)
Borussia Dortmund - Villarreal
Chelsea - Barcelona
Bodø/Glimt - Juventus
Manchester City - Leverkusen
Marseille - Newcastle United
Slavia Praha - Athletic Club
Napoli - Qarabağ
Mercoledì 26 novembre 2025
Copenhagen - Kairat Almaty (18:45)
Pafos - Monaco (18:45)
Arsenal - Bayern München
Atlético de Madrid - Inter
Frankfurt - Atalanta
Liverpool - PSV Eindhoven
Olympiacos - Real Madrid
Paris Saint-Germain - Tottenham
Sporting CP - Club Brugge
Giornata 6
Martedì 9 dicembre 2025
Kairat Almaty - Olympiacos (16:30)
Bayern München - Sporting CP (18:45)
Monaco - Galatasaray
Atalanta - Chelsea
Barcelona - Frankfurt
Inter - Liverpool
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
Union Saint-Gilloise - Marseille
Tottenham - Slavia Praha
Mercoledì 10 dicembre 2025
Qarabağ - Ajax (18:45)
Villarreal - Copenhagen (18:45)
Athletic Club - Paris Saint-Germain
Leverkusen - Newcastle United
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt
Club Brugge - Arsenal
Juventus - Pafos
Real Madrid - Manchester City
Benfica - Napoli
Giornata 7
Martedì 20 gennaio 2025
Kairat Almaty - Club Brugge (16:30)
Bodø/Glimt - Manchester City (18:45)
Copenhagen - Napoli
Inter - Arsenal
Olympiacos - Leverkusen
Real Madrid - Monaco
Sporting CP - Paris Saint-Germain
Tottenham - Borussia Dortmund
Villarreal - Ajax
Mercoledì 21 gennaio 2025
Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45)
Qarabağ - Frankfurt (18:45)
Atalanta - Athletic Club
Chelsea - Pafos
Bayern München - Union Saint-Gilloise
Juventus - Benfica
Newcastle United - PSV Eindhoven
Marseille - Liverpool
Slavia Praha - Barcelona
Giornata 8
Mercoledì 28 gennaio
Ajax - Olympiacos
Arsenal - Kairat Almaty
Monaco - Juventus
Athletic Club - Sporting CP
Atlético de Madrid - Bodø/Glimt
Leverkusen - Villarreal
Borussia Dortmund - Inter
Club Brugge - Marseille
Frankfurt - Tottenham
Barcelona - Copenhagen
Liverpool - Qarabağ
Manchester City - Galatasaray
Pafos - Slavia Praha
Paris Saint-Germain - Newcastle United
PSV Eindhoven - Bayern München
Union Saint-Gilloise - Atalanta
Benfica - Real Madrid
Napoli - Chelsea