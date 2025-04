Rangers - Athletic Club 0-0: i padroni di casa resistono stoicamente in dieci uomini

Nell'andata dei quarti di UEFA Europa League, Liam Kelly para un rigore nel secondo tempo ad Alex Berenguer consentendo ai Rangers di pareggiare contro l'Athletic Club nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Robin Pröpper.

I momenti chiave 9' Sannadi manca di poco la porta calciando da una posizione angolata

13' Pröpper viene espulso per un fallo su Iñaki Williams lanciato a rete

41' Kelly smanaccia sopra la traversa il tiro di Sannadi

41' Il portiere dei Rangers nega a Sancet un gol sugli sviluppi del corner

58' Sannadi devia il cross di De Marcos a un passo dal palo

83' Kelly devia sopra la traversa il rigore di Berenguer

La partita in breve

I due portieri si complimentano al termine della gara Getty Images

Con l'obiettivo di arrestare una serie di cinque sconfitte consecutive in casa, il compito dei Rangers viene reso molto più difficile dall'espulsione di Robin Pröpper nelle fasi iniziali della gara per aver negato con un fallo a Iñaki Williams una chiara occasione da gol. Da quel momento in poi, gli spagnoli prendono il controllo del possesso palla, ma faticano a concretizzare le tante occasioni create.

L'attaccante Maroan Sannadi va vicino al gol, ma la sua conclusione viene respinta sopra la traversa dal portiere dei Rangers. Sul finire del primo tempo, Nico Williams prova a salire in cattedra ma il suo tiro dall'interno dell'area di rigore non impensierisce Kelly.

All'inizio del secondo tempo, Sannadi va ancora una volta vicino al gol deviando il tiro basso di Óscar de Marcos sul palo vicino. Entrato nella ripresa, Alex Berenguer va in gol, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco.

All'82' gli ospiti hanno un'occasione d'oro per passare in vantaggio quando un tocco di mani di Dujon Sterling in area viene sanzionato dall'arbitro con un calcio di rigore. Dagli 11 metri però Berenguer si fa ipnotizzare da Kelly che respinge il pallone sopra la traversa.

La partita minuto per minuto: Rangers - Athletic Club 0-0

Formazioni

Rangers: Kelly; Sterling, Pröpper, Balogun; Tavernier, Rice (Barron 68'), Raskin, Rıdvan Yılmaz (Jefté 69'); Černý (McCausland 90'+6'), Dessers (Igamane 85'), Hagi (N. Bajrami 90'+5')

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos (Gorosabel 90'+4'), Vivian, Yeray Álvarez, Iñigo Lekue; Ruiz De Galarreta (Prados 63'), Jaureguizar; I. Williams, Sancet (Berenguer 74'), N. Williams; Sannadi (Guruzeta 62')