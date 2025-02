Le squadre confermano le sedi dei ritiri per UEFA Women's EURO 2025

Le 16 squadre qualificate alla fase finale di UEFA Women’s EURO 2025, hanno confermato le sedi dei ritiri per il torneo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera.

Tutte le squadre raggiungeranno i rispettivi ritiri almeno due giorni prima della prima partita, con l'obiettivo di prolungare la permanenza estiva sino alla finale, che si svolgerà domenica 27 luglio al St. Jakob-Park di Basilea.

Confermati le sedi dei ritiri e i centri sportivi delle squadre

Belgio – Les Bains de Saillon Hôtel, Saillon (hotel) – Stade Saint-Laurent, Saillon (centro sportivo)

Danimarca – Hôtel Beaulac Neuchâtel, Neuchâtel (hotel) – Stade des Buchilles, Boudry (centro sportivo)

Inghilterra – The Dolder Grand, Zurich (hotel) – Sportanlage Au, Opfikon (centro sportivo)

Finlandia – InterContinental Genève, Geneva (hotel) – Centre Sportif de Versoix, Versoix (centro sportivo)

Francia – Hotel Heiden, Heiden (hotel) – Sportanlage Bützel, Staad (centro sportivo)

Germania – FIVE Zurich, Zurich (hotel) – Sportzentrum Buchlern, Zurich (centro sportivo)

Islanda – Parkhotel Gunten, Gunten (hotel) – Sportplatz Zelgli, Thun (centro sportivo)

Italia – Campus Hotel Hertenstein, Weggis (hotel) – Thermoplan Arena, Weggis (centro sportivo)

Paesi Bassi – Belvédère Strandhotel, Spiez (hotel) – Stadion Lachen, Thun (centro sportivo)

Norvegia – Beau-Rivage Hôtel Neuchâtel, Neuchâtel (hotel) – Stade des Chézards, Colombier (centro sportivo)

Polonia – SeminarHotel am Ägerisee, Unterägeri (hotel) – Stadion Herti Allmend, Zug (centro sportivo)

Portogallo – Geneva Marriott Hotel, Geneva (hotel)– Stade des Arbères, Meyrin (centro sportivo)

Spagna – Royal Savoy Hôtel & Spa Lausanne, Lausanne (hotel) – Stade Juan-Antonio-Samaranch, Lausanne (centro sportivo)

Svezia – On Your Marks, Cham (hotel) – Eizmoos, Cham (centro sportivo)

Svizzera – Hotel Seepark Thun, Thun (hotel) – FC Dürrenast, Thun (centro sportivo)

Galles – Wellneshotel Golfpanorama, Lipperswil (hotel)– Sportanlage Güttingersreuti, Weinfelden (centro sportivo)

La UEFA - insieme all' Federcalcio svizzera (ASF) e in stretta collaborazione con gli stakeholder locali - ha fornito alle federazioni nazionali un catalogo di strutture nelle immediate vicinanze delle otto città ospitanti, ognuna delle quali comprendente un hotel e un centro sportivo di altissimo livello. Quasi tutte le federazioni hanno scelto uno dei campi base pre-indicati nel catalogo.

Basandosi sul quadro strategico ESG implementato con successo per UEFA EURO 2024 in Germania, l'ambizione di UEFA Women's EURO 2025 è quella di realizzare il torneo secondo i più alti standard di sostenibilità, nel totale rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e della Strategia della UEFA per la Sostenibilità nel calcio. Il calendario delle partite è stato quindi pianificato per ridurre gli spostamenti delle squadre durante la fase a gironi, dando loro la possibilità di viaggiare in treno o in pullman all'interno della Svizzera.

La scelta delle sedi dei ritiri è stata quindi fatta in quest'ottica, dato che la maggior parte delle federazioni ha scelto un ritiro che si trova in posizione centrale o vicino agli stadi delle partite della fase a gironi. In un ulteriore sforzo per ridurre l'impatto del torneo sul clima, tutti i possessori di biglietti per le partite, invece, potranno muoversi gratuitamente con i mezzi pubblici all'interno del paese ospitante.