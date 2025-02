Fase a gironi Women's EURO 2025: sei partite da non perdersi

Le 24 partite della fase a gironi di UEFA Women's EURO 2025, che prenderà il via il 2 luglio in Svizzera, regaleranno sicuramente emozioni e spettacolo.

Tra tutte le gare, ne abbiamo scelto sei che potrebbero decidere la corsa alla fase a eliminazione diretta.

Gironi di Women's EURO 2025 Gruppo A: Svizzera (nazione ospitante), Norvegia, Islanda, Finlandia Gruppo B: Spagna, Portogallo, Belgio, Italia Gruppo C: Germania, Polonia, Danimarca, Svezia Gruppo D: Francia, Inghilterra (detentori), Galles, Paesi Bassi

Svizzera - Norvegia (Basilea, Gruppo A): 2 luglio, ore 21:00

La Svizzera spera di seguire l'esempio delle ultime due nazioni che hanno vinto Women's EURO da padrone di casa, ovvero Paesi Bassi (2017) e Inghilterra (2022). Le svizzere inizieranno il loro cammino contro la Norvegia, formazione battuta proprio dalle Orange nella prima partita della cavalcata trionfale del 2017, con la speranza di ripetere la stessa impresa.

Le gare d'apertura di Women's EURO

Germania - Polonia (San Gallo, Gruppo C): 4 luglio, ore 21:00

Non accadeva dalle prime due edizioni del 1984 e del 1987 che la Germania non sollevasse il trofeo per più di un Women's EURO, prima di essere detronizzata dalla Danimarca nei quarti di finale del 2017 e prima della sconfitta nella finale del 2022 contro l'Inghilterra ai tempi supplementari. Le tedesche sono quindi più motivate che mai a riportare in patria il trofeo che si giocherà nella vicina Svizzera, e per farlo dovranno iniziare col piede giusto a San Gallo contro la Polonia, nazione battuta due volte nelle qualificazioni.

La Polonia, all'esordio nella fase finale, è guidata da una calciatrice che conosce bene la Germania: Ewa Pajor. L'attaccante polacca ha giocato nove anni e segnato oltre 100 gol col Wolfsburg prima di passare al Barcelona nel 2024. Molte delle sue compagne di squadra, come Sylwia Matysik, Adriana Achcińska, Dominika Grabowska, Tanja Pawollek e Weronika Zawistowska, giocano ancora nella Frauen Bundesliga, un'esperienza che si è rivelata utile per conquistare la qualificazione grazie alla vittoria negli spareggi contro l'Austria.

Quarti di finale 2017: Inghilterra-Francia 1-0

Francia - Inghilterra (Zurigo, Gruppo D): 5 luglio, ore 21:00

L'Inghilterra inizia la difesa del titolo in un girone ricco di insidie. Oltre all'avversaria della prima giornata, la Francia, nello stesso girone ci sono infatti Paesi Bassi, Galles e Polonia.

Mentre l'Inghilterra ha vinto il suo primo titolo tre anni fa, la Francia sta cercando di emularla dopo aver raggiunto nel 2024 la sua prima finale senior, perdendo contro la Spagna in UEFA Women's Nations League e subendo poi una sconfitta ai quarti di finale delle Olimpiadi per 1-0 dal Brasile a Nantes.

La Francia, che nelle qualificazioni ha battuto in trasferta e perso in casa contro l'Inghilterra per 2-1, è capitanata da Wendie che spera di aggiungere questo prestigioso trofeo alla sua collezione di coppe vinte col Lyon.

Inghilterra - Paesi Bassi (Zurigo, Gruppo D): 9 luglio, ore 18:00

L'ultima volta che le campionesse in carica di un Women's EURO hanno affrontato le vincitrici dell'edizione precedente è stato nel 1991, quando la Germania si è riconfermata campione battendo in finale le campionesse del 1987, la Norvegia. In questa fase a gironi si affronteranno l'Inghilterra, vincitrice nel 2022, e Paesi Bassi, vincitrice nel 2017. Entrambi i titoli sono stati conquistati dalla nazione ospitante sotto la guida della stessa allenatrice, Sarina Wiegman, che era in panchina nel rotondo successo per 3-0 dei Paesi Bassi sull'Inghilterra nella semifinale del 2017.

Ct dell'Inghilterra dal 2021, la squadra di Wiegman è stata superata dai Paesi Bassi nel girone della Nations League 2023/24 per differenza reti. Negli incontri diretti, i Paesi Bassi hanno vinto 2-1 con un gol al 90° minuto in casa, mentre in trasferta dopo essere andate sul 2-0 a Wembley, hanno perso 3-2 con un gol nei minuti di recupero. Wiegman è tutt'altro che l'unico legame tra le due squadre, visto che i Paesi Bassi hanno tante giocatrici che militano o militavano nella Super League femminile, tra cui Daphne van Domselaar, Dominique Janssen, Kerstin Casparij, Jill Roord, Daniëlle van de Donk, Wieke Kaptein e Vivianne Miedema.

Semifinale 2017: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0

Italia - Spagna (Berna, Gruppo B): 11 luglio, ore 21:00

La Spagna, vincitrice della Coppa del Mondo e della Nations League, è alla ricerca di un successo a Women's EURO per completare la collezione di trofei. L'Italia invece prima delle ultime due edizioni in cui non è riuscita a superare la fase a gironi, era sempre arrivata almeno ai quarti, e spera di andare il più avanti possibile in Svizzera.

L'Italia ha però inflitto alla Spagna l'unica sconfitta della sua Nations League 2023/24, registrando una vittoria per 3-2 in trasferta. La Roja aveva vinto 1-0 in Italia in precedenza grazie a un gol di Jenni Hermoso all'89° minuto. La sfida tra le due nazioni è sempre imprevedibile, con le Azzurre che hanno vinto il loro incontro più importante: 2-1 nelle semifinali di Women's EURO 1997. Con quel successo, le Azzurre sono arrivate per la seconda e ultima volta in finale, e da allora non hanno più raggiunto traguardi così prestigiosi.

Svezia - Germania (Zurigo, Gruppo C): 12 luglio, ore 21:00

Queste due grandi del calcio europeo si sfidano per la 32ª volta, ma, vista la complessità del girone, un risultato negativo potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione. La Germania, un anno dopo aver raggiunto la finale di Women's EURO 2022, ha subito lo stesso destino nella Coppa del Mondo 2023, ma da allora ha conquistato il bronzo sia nella Nations League che alle Olimpiadi, lo stesso colore della medaglia che la Svezia ha ottenuto in Australia e Nuova Zelanda.

È raro che almeno una di queste squadre manchi dal podio nei tornei più importanti, da qui i loro numerosi incontri ai massimi livelli. Solo nelle fasi finali di Women's EURO, questo è il settimo incontro. La Germania domina nei precedenti con vittorie nelle finali del 1995 e del 2001, nonché nelle finali della Coppa del Mondo del 2003 e delle Olimpiadi del 2016. La Svezia ha vinto l'ultimo incontro competitivo: 2-1 nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2019 in Francia.