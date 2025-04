Barcelona-Dortmund 4-0: doppio Lewandowski, Barça super

Il Barcelona cala il poker contro il Borussia Dortmund e si avvicina alla semifinale di UEFA Champions League. All'Estadi Olímpic Lluís Companys, i Blaugrana stendono 4-0 i finalisti della scorsa edizione nell'andata dei quarti: sblocca Raphinha, capocannoniere del torneo con 12 reti, e chiude il conto Lamine Yamal: in mezzo c'è la doppietta di Robert Lewandowski, grande ex della serata.

I momenti chiave 25' Raphinha firma il vantaggio sotto misura dopo il tocco di Cubarsí

48' Lewandowski segna da due passi di testa sulla sponda di Raphinha

63' Fermín López scheggia il palo esterno sull'assist di Pedri

66' Lewandowski segna ancora alla sua ex squadra su assist di Fermín López

77' Yamal finalizza con un tiro di punta una grande ripartenza e realizza il poker

La partita in breve: un Barça esaltante ottiene una super vittoria

Il Barcelona festeggia il gol del vantaggio contro il Dortmund Getty Images

Il Barça inizia forte e Gregor Kobel, portiere degli ospiti, è subito chiamato agli straordinari: lo svizzero si oppone alle conclusioni prima di Lamine Yamal e poi di Lewandowski. Al 25', però, la squadra di Hansi Flick sblocca il risultato.

Iñigo Martínez fa la sponda di testa sulla punizione di Fermín López e pesca a centro area Pau Cubarsi: la correzione del 18enne difensore è destinata in porta, ma proprio sulla linea Raphinha spinge il pallone in rete per il vantaggio dei padroni di casa.

Il Dortmund non ci sta e reagisce, ma Serhou Guirassy non è perfetto nel controllo in area di rigore sul passaggio di Carney Chukwuemeka e propizia l'uscita decisiva di Wojciech Szczęsny. Nel recupero, invece, l'attaccante della Guinea raccoglie il suggerimento tra le linee di Jamie Gittens ma calcia sull'esterno della rete.

Raphinha porta in vantaggio i Blaugrana Getty Images

Nella ripresa Niko Kovač, tecnico della squadra tedesca, presenta Maximilian Beier al posto di Karim Adeyemi, ma è ancora il Barcelona ad uscire meglio dai blocchi. Yamal pennella un cross e trova Raphinha sul palo più lontano, la sponda del brasiliano per Lewandowski è perfetta e l'attaccante, un ex, deve solo appoggiare di testa il pallone.

I Blaugrana sono padroni del campo, Fermín López scheggia il palo esterno sull'assist di Pedri ma per il 3-0 non bisogna aspettare molto. Yamal innesca una ripartenza fulminea e trova un corridoio proprio per Fermín López, il centrocampista serve a Lewandowski un pallone invitante e il bomber, di destro, mette il pallone ancora alle spalle di Kobel.

Robert Lewandowski segna contro la sua ex squadra AFP via Getty Images

L'attaccante polacco raggiunge quota 40 reti stagionali, 11 delle quali realizzate in Champions League. Ma non è finita. I Gialloneri sbagliano un appoggio a centrocampo e innestano la micidiale transizione della squadra di Flick, Raphinha serve alla grande Yamal e la giovane stella della nazionale spagnola batte ancora Kobel con una perfetta conclusione di punta stile futsal.

I tedeschi hanno un paio di buone chance ma non riescono a trovare il gol della speranza: tra sei giorni, nel ritorno in Germania, il Barcelona di Flick potrà amministrare un largo vantaggio.

Barcelona-Dortmund 4-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Robert Lewandowski (Barcelona)

Robert Lewandowski del Barcelona posa per un selfie con il PlayStation Player Of The Match UEFA via Getty Images

"Due gol, ha dato il via all'azione del terzo. Ha lavorato duramente, si è mosso e ha pressato molto bene".

Commissione Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Barcelona: Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez (Araújo 81'), Balde; De Jong, Pedri (Eric García 81'); Fermín López (Gavi 74'); Yamal (Ansu Fati 86'), Lewandowski (Ferran Torres 81'), Raphinha

Dortmund: Kobel; Bensebaini, Anton, Can, Ryerson ((Süle 78'); Nmecha (Özcan 67'), Chukwuemeka (Reyna 67'); Brandt; Adeyemi (Beier 46'), Guirassy, Gittens (Duranville 78')