Svelata la mascotte di UEFA Women’s EURO 2025: conosciamo Maddli, il tenero cucciolo di San Bernardo

La mascotte ufficiale di UEFA Women's EURO 2025 ha fatto la sua prima apparizione venerdì, facendo una sorpresa a bambini e passeggeri della stazione ferroviaria di Cornavin a Ginevra.

Maddli, il cui nome è ispirato a Madeleine Boll, la prima donna ad ottenere una licenza da calciatrice in Svizzera, è un tenero e giocoso cucciolo di San Bernardo con un cuore grande e sogni ancora più grandi! I San Bernardo sono dei cani da salvataggio originari della Svizzera, particolarmente ammirati per il loro coraggio, per la natura gentile e per la loro straordinaria capacità di assistere l'uomo in missioni di salvataggio in ambienti alpini estremi.

Tutto questo fa di Maddli la compagna perfetta per il viaggio verso la "Vetta delle Emozioni". Piena di energia e sempre pronta a giocare, Maddli ama condividere la sua passione per il calcio. Lei crede che il calcio sia per tutti e per questo invita tifosi e tifose di tutte le età a riunirsi, a celebrare i loro talenti unici e a trovare il loro posto a Women's EURO 2025, che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio.

Maddli si è preparata per prendere il treno da Ginevra a Zurigo venerdì, per farsi conoscere dai tifosi in occasione dell'amichevole Svizzera-Germania che si terrà allo Stadion Letzigrund, uno degli impianti di Women's EURO 2025.

Curiosa e audace, Maddli ama esplorare nuovi luoghi, imparare nuove abilità e incontrare tifosi di tutta Europa. Ha a cuore il fair play, la gentilezza e l'autenticità, e vuole essere d'ispirazione per chiunque la circondi con la sua energia inesauribile. Più che una mascotte, Maddli è un'amica e un simbolo di unità, che ci ricorda che l'amore per il calcio ci unisce.

Vestita con una maglietta sgargiante che richiama i colori di UEFA Women’s EURO 2025, Maddli indossa il numero 25 con orgoglio, celebrando lo spirito di questo anno storico per il suo Paese natale, la Svizzera. I suoi occhi spalancati ed espressivi brillano di entusiasmo e la sua presenza calda e giocosa fa sentire tutti parte della squadra, creando ricordi indimenticabili per i tifosi di tutte le età.

“L'energia, la passione e l'amore per il calcio di Maddli catturano perfettamente lo spirito di questo torneo e del nostro bellissimo Paese. Credo sarà d'ispirazione per i giovani tifosi di tutta Europa e non vedo l'ora di vederla portare gioia ed entusiasmo ai tifosi durante questo incredibile evento in Svizzera", ha detto l'ambasciatrice del torneo, l'ex nazionale svizzera Lara Dickenmann.