Lyon - Manchester United 2-2: Rayan Chirki regala il pari ai francesi nell'ultima azione della gara

Nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League, il Lyon ottiene un pareggio all'ultimo respiro grazie alla rete al 95' di Rayan Cherki dopo il vantaggio all'88' del Man United con Joshua Zirkzee.

I momenti chiave 23' Fernandes fermato da Niakhaté

26' Almada porta il vantaggio il Lyon su calcio piazzato

53' Lacazette fallisce un'occasione

64' Tolisso si smarca bene ma sbaglia il tiro

79' Perri para il tiro di Garnacho

88' Zirkzee segna la rete del 2-1

90'+5' Cherki sigla la rete del pareggio nell'ultima azione della gara



La partita in breve

L'esultanza di Thiago Almada del Lyon dopo il suo primo gol europeo UEFA via Getty Images

Dopo aver segnato una tripletta contro la Real Sociedad agli ottavi, Bruno Fernandes va subito vicino al gol con una conclusione potente che viene respinta sopra la traversa dal difensore Moussa Niakhaté.

Tre minuti dopo, il centrale del Lyon è nuovamente protagonista, ma a sbloccare il risultato è la squadra di casa con Thiago Almada: al suo esordio assoluto in una competizione europea, il centrocampista in prestito dal Botafogo segna la sua prima rete in Europa League con una punizione che scavalca la barriera depositandosi in rete.

Nei minuti di recupero del primo tempo, lo United trova il pari grazie a un colpo di testa di Leny Yoro sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Getty Images

Rinvigorito dal pareggio, nella ripresa lo United domina la partita, anche se ancora una volta è il Lyon a sfiorare il gol col neo-entrato Alexandre Lacazette, autore di 27 gol in carriera.

In una gara sempre più aperta, i padroni di casa arrivano a un passo dal raddoppio: dopo un bellissimo scambio tra Rayan Cherki e Lacazette, il pallone arriva a Corentin Tolisso che da buona posizione in area non riesce a indirizzare il pallone verso la porta difesa da André Onana fallendo una chiara occasione da gol.

A due minuti dalla fine, lo United segna con Joshua Zirkzee quello che poteva essere il gol partita, ma nell'ultima azione della gara, Onana respinge un tiro di Mikautadze ma Cherki si avventa prima di tutti sul pallone siglando la rete del 2-2 definitivo.

La partita minuto per minuto: Lyon - Man Utd 2-2

Formazioni

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Akouokou (Lacazette 51'), Veretout; Cherki, Mikautadze, Almada

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire (Lindelöf 83'), Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte (Mount 72'), Dorgu; Fernandes, Højlund (Zirkzee 63'), Garnacho (Mainoo 83')