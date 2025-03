Spareggi Nations League: risultati, promozioni e retrocessioni

Belgio e Grecia rimontano al ritorno e si assicurano un posto in Lega A insieme a Serbia e Turchia al termine degli spareggi per la Lega A/B e la Lega B/C di UEFA Nations League.

In quale lega giocheranno le squadre dopo gli spareggi? Lega A: Belgio, Grecia, Serbia, Turchia

Lega B: Austria, Georgia, Ungheria, Kosovo, Repubblica d'Irlanda, Slovenia, Scozia, Ucraina

Lega C: Armenia, Bulgaria, Islanda, Slovacchia

Konstantinos Karetsas, 17 anni, aiuta la Grecia a battere la Scozia e ottenere una vittoria complessiva per 3-1 agli spareggi di UEFA Nations League, conquistando un posto in Lega A per la prossima edizione. Gli scozzesi, dunque, retrocedono in Lega B.

Il Belgio recupera uno svantaggio di due gol contro l'Ucraina e rimane in Lega A. Fa altrettanto la Serbia, che vince in casa contro l'Austria per 2-0. La Turchia batte complessivamente l'Ungheria per 6-1 e conquista la promozione.

Negli spareggi per la Lega B/C, Kosovo e Georgia vincono comodamente, mentre la Repubblica d'Irlanda supera di misura la Bulgaria. Slovenia e Slovacchia vanno ai supplementari a Lubiana, ma poi Adam Gnezda Čerin segna e decide la sfida a favore dei padroni di casa.

Calendario e risultati spareggi Nations League

Spareggi Lega A/B

Andata: 20 marzo 2025

Turchia - Ungheria 3-1

Ucraina - Belgio 3-1

Austria - Serbia 1-1

Grecia - Scozia 0-1

Ritorno: 23 marzo 2025

Ungheria - Turchia 0-3 (tot. 1-6)

Belgio - Ucraina 3-0 (tot. 4-3)

Serbia - Austria 2- (tot. 3-1)

Scozia - Grecia 0-3 (tot. 1-3)

Spareggi Lega B/C



Andata: 20 marzo 2025

Kosovo - Islanda 2-1

Bulgaria - Repubblica d'Irlanda 1-2

Armenia - Georgia 0-3

Slovacchia - Slovenia 0-0

Ritorno: 23 marzo 2025

Islanda - Kosovo 1-3 (tot. 2-5)

Repubblica d'Irlanda - Bulgaria 2-1 (tot. 4-2)

Georgia - Armenia 6-1 (tot. 9-1)

Slovenia - Slovacchia 1-0 dts (tot. 1-0)



Spareggi Lega C/D

Andata: 26 marzo 2026

Gibilterra - Lettonia (18:00)

Malta - Lussemburgo (18:00)

Ritorno: 31 marzo 2026

Lettonia - Gibilterra (18:00)

Lussemburgo - Malta (18:00)

Tempi supplementari e calci di rigore In caso di parità dopo 180 minuti, alla fine della gara di ritorno si giocano due tempi supplementari da 15 minuti. Se le squadre sono ancora in parità dopo i tempi supplementari, la vincitrice viene decisa ai calci di rigore.

A cosa servono gli spareggi di Nations League?

Gli spareggi determinano in quale lega parteciperanno le squadre nella prossima edizione della competizione.

Spareggi Lega A/B

In questi spareggi si sono affrontate le quattro terze classificate della Lega A e le quattro seconde della Lega B. Le squadre della Lega B giocavano l'andata in casa. Le vincitrici di ogni spareggio andranno in Lega A nella prossima edizione, le squadre sconfitte in Lega B.

Spareggi Lega B/C

In questi spareggi si affrontavano le quattro terze classificate della Lega B e le quattro seconde della Lega C. Le squadre della Lega C giocavano l'andata in casa. Le vincitrici di ogni spareggio andranno in Lega B nella prossima edizione, le squadre sconfitte in Lega C.

Spareggi Lega C/D

In questi spareggi si affrontano le due migliori quarte della Lega C e le due seconde della Lega D. Le squadre della Lega D giocano l'andata in casa. Le vincitrici di ogni spareggio andranno in Lega C nella prossima edizione, le squadre sconfitte in Lega D.

Se una delle squadre che partecipano agli spareggi della Lega C/D si qualifica per gli spareggi europei di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 nel marzo 2026, gli spareggi della Lega C/D non verranno disputati. In quel caso, le squadre si sono classificate al 46° e al 47° posto nella classifica generale provvisoria della UEFA Nations League (vedi articolo 19) rimangono in Lega C, e le squadre al 50° e 51° posto rimangono in Lega D.