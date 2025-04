Il Tottenham riprende il Frankfurt: finisce 1-1 a Londra

Tutto da decidere a Francoforte, dopo il pareggio tra Tottenham e Frankfurt per 1-1 nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League.

I momenti chiave 6' Ekitiké porta gli ospiti in vantaggio

26' Pedro Porro finalizza il cross di Maddison

45' La conclusione di Ekitiké viene bloccata da Vicario

55' Bergvall colpisce la traversa

56' Il tentativo di Son viene neutralizzato da Kauã Santos

57' Il colpo di testa di Bentancur colpisce la traversa

58' Kauã Santos blocca la conclusione di Maddison

72' Il colpo di testa di Bentancur viene respinto da Kauã Santos

83' Johnson calcia alto su cross di Spence

90+3' Kauã Santos respinge la conclusione di testa di Van de Ven

La partita in breve: Tottenham-Frankfurt 1-1, equilibrio in vista del ritorno in Germania

Tottenham e Frankfurt in azione nella gara di andata Getty Images

Il Frankfurt è al suo terzo quarto di finale di Europa League in sei stagioni e colpisce subito al Tottenham Hotspur Stadium, segnando dopo appena sei minuti.

Dopo aver recuperato il possesso nella propria metà campo, gli ospiti ripartono in contropiede servendo Ekitiké, che si fa spazio sulla fascia sinistra e conclude con un rasoterra preciso nell’angolo basso alla destra del portiere.

Il Tottenham reagisce e trova il pareggio venti minuti più tardi con una splendida azione corale: James Maddison serve un passaggio orizzontale perfetto e Porro lo devia abilmente alle spalle di Kauã Santos.

Ekitiké calcia dritto su Guglielmo Vicario poco prima dell’intervallo, ma i padroni di casa iniziano la ripresa con grande determinazione.

Lucas Bergvall centra la traversa con un potente tiro dalla distanza, mentre anche il colpo di testa di Rodrigo Bentancur si stampa sul legno. Heung-Min Son e James Maddison provano a sbloccare il risultato, ma entrambi vengono fermati da un attento Kauã Santos.

Il Tottenham continua a rappresentare la principale minaccia offensiva: Bentancur colpisce di testa ma trova il portiere, mentre Brennan Johnson, poco dopo, calcia alto sopra la traversa. Nei minuti di recupero, Kauã Santos interviene ancora una volta salvando con un grande riflesso il colpo di testa ravvicinato di Micky van de Ven.

La qualificazione, però, resta in bilico in vista del ritorno della prossima settimana in Germania.

La partita minuto per minuto: Spurs - Frankfurt 1-1

Formazioni

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie (Spence 79'); Bergvall, Bentancur, Maddison (Sarr 79'); Johnson, Solanke (Richarlison 88'), Son (Tel 80').

Frankfurt: Kauã Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown (Nkounkou 90+1'); Skhiri, Tuta; Götze (Can Uzun, 90+1'), Larsson, Bahoya (Chaibi 70'); Ekitiké (Wahi 90').