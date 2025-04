Squadra della Settimana di Champions League: andata quarti di finale

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita viene designato osservatore, supportato dall'unità di analisi UEFA a Nyon (Svizzera).

Yann Sommer (Inter)

L'esperto portiere non si è distinto solo per le sei parate decisive contro il Bayern, ma anche per la sua calma sotto pressione e la notevole abilità nel costruire il gioco. L'azione del gol vittoria dell’Inter è partita da un suo lancio millimetrico che ha innescato Nicolò Barella.

Jurriën Timber (Arsenal)

Il terzino destro olandese è stato determinante nella storica vittoria dei Gunners contro il Real Madrid, con intercettazioni (due), duelli aerei vinti (due) e sette recuperi di palla.

William Saliba (Arsenal)

Ha mostrato una leadership difensiva di alto livello, guidando con grande sicurezza il reparto arretrato e contribuendo a mantenere la porta inviolata contro i campioni in carica. Solido sia a terra che nel gioco aereo, è stato fondamentale con quattro respinte decisive e due intercettazioni.

Alessandro Bastoni (Inter)

Dai tiri bloccati nella propria area al controllo del possesso nella metà campo avversaria, la sua prestazione a Monaco di Baviera è stata completa e dominante. Con ben nove progressioni nella metà campo avversaria ha offerto una prova che gli è valsa il premio di Player of the Match. Come sottolineato anche dall’Osservatore Tecnico UEFA: "Ha mostrato grande compostezza nel portare e distribuire palla, impreziosendo la sua prestazione con intercettazioni e contrasti difensivi decisivi."

Nuno Mendes (Paris)

Un'altra prestazione di rilievo del terzino sinistro, autore del terzo gol potenzialmente decisivo per il Paris contro l'Aston Villa. Le sue statistiche riflettono anche la pressione esercitata dal Paris, con 14 recuperi di palla, nove dei quali nella metà campo degli avversari.

Nicolò Barella (Inter)

Il capitano dell'Inter ha avuto un ruolo decisivo nell'azione che ha portato al gol della vittoria, coronando una prestazione completa: oltre ad aver effettuato 11 passaggi pericolosi tra le linee avversarie, ha anche riconquistato la sfera per 11 volte.

Vitinha (Paris)

Ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nel cuore del centrocampo del Paris, con la sua caratteristica precisione nei passaggi (151 passaggi su azione con una percentuale di completamento del 97%) e 11 recuperi palla, di cui otto nella metà campo avversaria.

Declan Rice (Arsenal)

Ha segnato due punizioni meravigliose e si è distinto nei movimenti tra le linee e nelle combinazioni con Gabriel Martinelli sulla sinistra. "La sua resistenza e la sua forza hanno aiutato l'Arsenal a dare spettacolo nel secondo tempo", ha dichiarato l'Osservatore Tecnico UEFA.

Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

La sua prestazione stellare include cinque passaggi chiave, quattro dribbling riusciti e un gol magnifico. Come ha detto l'Osservatore Tecnico UEFA a proposito del gol: "È stata una magia, un esempio di come un attaccante deve cambiare passo quando entra nell'area di rigore avversaria".

Robert Lewandowski (Barcelona)

Ha offerto una prestazione da vero numero 9, guadagnandosi il premio di Player of the Match contro il Dortmund. Si è trovato nelle posizioni giuste per segnare due gol, combinando alla perfezione con Raphinha e Lamine Yamal e impressionando l'Osservatore Tecnico UEFA con il suo "pressing, movimenti e abilità di finalizzazione".

Lamine Yamal (Barcelona)

Ha confezionato una splendida conclusione per il quarto gol del Barcelona ed è stato una minaccia costante. "La sua abilità nei passaggi è pari a quella nel dribbling", ha detto l'Osservatore Tecnico UEFA a proposito del giovane talento di soli diciassette anni.