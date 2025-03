Barcelona - Wolfsburg 6-1 (tot. 10-2): le campionesse in carica conquistano la semifinale

Le campionesse in carica si impongono nei quarti di finale: il Barcelona sfrutta il notevole vantaggio ottenuto nella gara di andata e dilaga nella gara di ritorno contro il Wolfsburg conquistando un posto in semifinale di UEFA Women's Champions League.

Dopo la prima sconfitta interna in assoluto contro il Real Madrid nel weekend, la squadra di Pere Romeu trova la via del gol alla prima vera occasione della partita al decimo minuto e mantiene facilmente il controllo fino al fischio finale.

Momenti chiave 10': Paralluelo apre le marcature per il Barcelona

20': La No7 trova il raddoppio

41': Brugts segna il terzo gol per la squadra di casa

62': La subentrata Pina firma il poker

72': Beerensteyn segna il gol della bandiera

77': Pina realizza la doppietta personale

90+1': Mapi Léon chiude definitivamente la sfida

La partita in breve: il Barça si impone contro il Wolfsburg

Nonostante i tre gol di vantaggio dopo la gara di andata, il Barcelona non fa sconti. Al decimo minuto, Aitana Bonmatí trova Salma Paralluelo libera, che calcia rasoterra superando Anneke Borbe.

Dieci minuti dopo, Esmee Brugts serve nuovamente Paralluelo, che segna con un tiro di prima intenzione. Con l’avvicinarsi dell’intervallo, la nazionale olandese Brugts firma il terzo gol della squadra con un tiro potente e preciso da fuori area.

Risultato e statistiche: Barcelona - Wolfsburg 6-1

Il Barcelona rimane in controllo dopo l'intervallo e l'ingresso di Clàudia Pina porta nuova energia. Appena tre minuti dopo l'ingresso in campo, la centrocampista segna il quarto per la squadra di casa con un preciso tiro dal limite dell'area, il suo sesto della stagione.

Al 72', il Wolfsburg trova un gol inaspettato: Lineth Beerensteyn approfitta di un malinteso nella difesa blaugrana e insacca a porta vuota.

Tuttavia, il Barcelona risponde subito con un colpo di classe. Cinque minuti dopo, Pina trasforma una punizione con precisione millimetrica, facendo sbattere il pallone contro il palo prima di finire in rete. Con il suo settimo gol stagionale, la numero 9 si porta in testa alla classifica delle migliori marcatrici della Women's Champions League. Nei minuti di recupero, Mapi León firma un capolavoro su calcio piazzato, chiudendo definitivamente il match.

Salma Paralluelo in azione AFP via Getty Images

Visa Player of the Match: Salma Paralluelo(Barcelona)

"Una prestazione impressionante e straordinaria da parte dell'attaccante del Barcelona, soprattutto nel primo tempo. Ha dimostrato grande versatilità, ritmo eccezionale, ottimo posizionamento ed è stata clinica davanti alla porta."

Gruppo di osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Barcelona: Cata Coll; Jana, Paredes (Engen 46'), María León, Brugts (Rolfö 70'); Aitana, Patri (Schertenleib 70'), Alexia; Vicky, Pajor (Pina 59'), Paralluelo (Pujols 86')

Wolfsburg: Borbe; Wilms, Dijkstra, Hegering (Peddemors 46'), Linder (Wedemeyer 59'); S. Jónsdóttir (Beerensteyn 70'), Minge, Lattwein, Blomqvist; Popp (Huth 59'), Endeman (Brand 78')