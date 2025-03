Finals di UEFA Nations League 2024/25: guida completa

La quarta edizione delle finals di UEFA Nations League si disputerà in Germania dal 4 all'8 giugno.

Guarda tutti gli highlights

Calendario delle finals di Nations League

Semifinali

4 giugno: Germania - Portogallo (Munich Football Arena)

5 giugno: Spagna - Francia (Stuttgart Arena)

Finale terzo posto (8 giugno)

Le due squadre sconfitte in semifinale si contendono il terzo posto (Stuttgart Arena, 15:00 CET)

Finale (8 giugno)

Germania/Portogallo - Spagna/Francia (Munich Football Arena)

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione.

Dove si giocano le Finals di Nations League?

Il Comitato Esecutivo UEFA aveva designato la vincitrice dei quarti di finale tra Italia e Germania come nazione ospitante delle finals a quattro squadre. Poiché la Germania ha trionfato ai quarti, le finals si disputeranno a Monaco di Baviera e Stoccarda.

Chi si è qualificato alle Finals di Nations League?

Francia, Germania, Portogallo e Spagna hanno superato i quarti di finale domenica 23 marzo e si sono qualificate alle Finals.

Classifica generale 2024/25

Come funzionano le finals di Nations League?

Le semifinali sono previste per mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025. Le vincenti accederanno alla finale di domenica 8 giugno, mentre le due semifinaliste sconfitte si contenderanno il terzo posto lo stesso giorno.

Tutti i risultati

Come acquistare i biglietti per la Nations League

Ulteriori informazioni sulla vendita dei biglietti per le finals di UEFA Nations League saranno comunicate a tempo debito.

Dove guardare le finals di Nations League

Le finals di UEFA Nations League 2024/25 saranno trasmesse dalle emittenti partner in Europa e in tutto il mondo. Per informazioni sui canali che trasmettono la competizione in ogni paese, clicca qui.

Cosa cambiava per la Nations League 2024/25?

La UEFA Nations League è stata ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si è disputato a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi terminata a novembre e le Finals di giugno.

Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A hanno partecipato ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si sono qualificate per le Finals.

Le quarte classificate delle Leghe A e B sono retrocesse direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C sono invece retrocesse in Lega D.

Le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, sono state promosse direttamente nelle Leghe A, B e C.

Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, nonché le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C, hanno disputato gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno.

Sono anche previsti spareggi tra le due migliori quarte classificate della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.

L'ampliamento della UEFA Nations League nella sosta nazionali di marzo ha riguardato solo un numero selezionato di squadre, mentre le altre erano già pronte a iniziare le qualificazioni europee.

Precedenti finali di Nations League NurPhoto via Getty Images 2019: Portogallo - Paesi Bassi 1-0 (Oporto)

2021: Francia - Spagna 2-1 (Milano)

2023: Croazia - Spagna 0-0 (dts, Spagna vince 5-4 dcr, Rotterdam)

Qual è il rapporto tra la Nations League 2024/25 e la Coppa del Mondo?

Le 12 seconde classificate nei gironi delle qualificazioni europee parteciperanno agli spareggi per la Coppa del Mondo insieme alle quattro migliori vincitrici dei gironi di UEFA Nations League 2024/25 che non hanno terminato le qualificazioni europee al primo o al secondo posto.

Le 16 squadre che entrano agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi, formati da quattro squadre ciascuno. Gli spareggi si disputeranno con semifinali in gara unica seguita da finali in gara unica all'interno della stessa sosta per le nazionali a marzo 2026.

Cos'è la Nations League?

La UEFA Nations League è stata ideata per ridurre al minimo le amichevoli meno interessanti e offrire alle nazioni incontri competitivi con squadre di pari livello.

Le squadre di tutte le federazioni europee competono in una struttura a leghe con promozioni e retrocessioni. Nella prima edizione del torneo c'erano 12 squadre in Lega A, 12 in Lega B, 14 in Lega C e 16 in Lega D.

L'edizione 2024/25 prevedeva la partecipazione di 16 squadre nelle Leghe A, B e C, mentre la Lega D era a sei squadre.