Bodø/Glimt-Lazio 2-0: Biancocelesti ko in Norvegia

La Lazio si inchina al Bodø/Glimt nell'andata dei quarti di UEFA Europa League. All'Aspmyra Stadion, i campioni di Norvegia stendono 2-0 i Biancocelesti e continuano a coltivare il sogno di raggiungere per la prima volta una semifinale europea. A decidere la sfida è una doppietta di Ulrik Saltnes nel secondo tempo: tra sette giorni, all'Olimpico, la squadra di Marco Baroni dovrà centrare una grande rimonta per conquistare la qualificazione.

La partita in breve: i Biancocelesti si inchinano a Saltnes

Baroni parte con Taty Castellanos in panchina e conferma Christos Mandas tra i pali al posto di Ivan Provedel. Il portiere greco, in avvio, è subito chiamato a un non semplice intervento da Jens Petter Hauge, attaccante con un passato nel Milan. I padroni di casa vanno alla conclusione anche con Patrick Berg, con Mandas ancora una volta attento.

La squadra di Baroni va vicina al vantaggio con Adam Marušić, che svetta bene sul corner di Mattia Zaccagni ma trova il russo Nikita Haikin pronto alla risposta. Prima dell'intervallo ci prova di nuovo Berg, dopo una bella azione dei ragazzi di Kjetil Knutsen, ma il capitano alza troppo il pallone e spedisce sopra la traversa.

Nella ripresa la Lazio si presenta con Manuel Lazzari e Fisayo Dele-Bashiru al posto di Elseid Hysaj e Boulaye Dia, ma sono i norvegesi a partire meglio e trovare il gol del vantaggio. Ole Didrik Blomberg con un ottimo tocco in area smarca Saltnes, che solo davanti a Mandas non ha difficoltà a superare il portiere greco per l'1-0.

I Biancocelesti accusano il colpo, Hauge ha un'ottima chance per il raddoppio ma calcia alto dall'altezza del dischetto del rigore. Sciupa una favorevole occasione anche Saltnes, che però al 70' si fa perdonare: Hauge è incontenibile e la sua giocata per il 32enne autore del vantaggio illuminante, Saltnes scavalca Mandas in uscita con un bellissimo pallonetto che Alessio Romagnoli riesce ad allontanare solo quando il pallone ha superato la linea.

Baroni prova a gettare nella mischia anche Tijjani Noslin e Loum Tchaouna, ma deve ringraziare il suo portiere che si oppone alla grande al tentativo dello scatenato Saltnes. Mandas è provvidenziale nel recupero anche su un'incursione del difensore Odin Bjørtuft, pescato da una punizione di Berg, dopo una conclusione del subentrato Tchaouna terminata di poco alta. Finisce 2-0 per il Bodø: la Lazio di Baroni, tra sette giorni, avrà bisogno dei suoi tifosi e di una grande prestazione per centrare la rimonta necessaria a qualificarsi.

Statistiche chiave

Il Bodø/Glimt è la prima squadra norvegese a raggiungere i quarti di finale di Coppa UEFA o UEFA Europa League.

Il Bodø/Glimt ha pero le precedenti quattro sfide a eliminazione diretta contro avversarie italiane nelle competizioni UEFA: la più recente, è stata una sconfitta complessiva 5-2 contro la Roma (2-1 in casa, 0-4 in trasferta) nei quarti di finale della UEFA Conference League in the 2021/22.

L'unico precedente della Lazio contro avversarie norvegesi nelle competizioni UEFA risaliva alla doppia vittoria contro il Rosenborg nella fase a gironi della UEFA Europa League 2015/16 (3-1 in casa, 2-0 in trasferta).

L'ultimo successo dei Biancocelesti nei quarti di finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League risale al 2002/03, quando la squadra ottenne un successo complessivo contro il Beşiktaş 3-1 (1-0 in casa, 2-1 in trasferta).

Formazioni iniziali

Bodø/Glimt: Halkin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Høgh (Helmersen 81'), Hauge

Lazio: Mandas; Marušić, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj (Lazzari 46'); Guendouzi, Vecino; Isaksen (Tchaouna 81'), Pedro (Castellanos 64'), Zaccagni (Noslin 81'); Dia (Dele-Bashiru 46')