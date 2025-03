Chelsea - Manchester City 3-0 (tot.: 3-2): le Blues ribaltano la sconfitta dell'andata e volano in semifinale

Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League, il Chelsea ribalta la sconfitta per 2-0 dell'andata contro il Manchester City, imponendosi 3-0 a Stamford Bridge.

In semifinale il Chelsea affronterà il Barcelona in una sfida che si prospetta entusiasmante.

Momenti chiave

14': Baltimore porta in vantaggio il Chelsea

38': Björn segna il raddoppio con un colpo di testa

43': Ramírez porta le Blues in vantaggio nel doppio confronto

73': Miedema va vicina al gol per il City