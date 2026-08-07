Albo d'oro Supercoppa UEFA: quali squadre l'hanno vinta?
venerdì 7 agosto 2026
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La scorsa stagione, il Paris è diventato il 26° club a vincere la Supercoppa UEFA nonché la prima squadra francese.
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Ventisei squadre di 13 nazioni diverse hanno vinto la Supercoppa UEFA.
Nell'edizione del 2025, il Paris si è aggiunto al conteggio grazie alla vittoria sul Tottenham a Udine, diventando la prima squadra francese a vincere la Supercoppa UEFA aggiungendo un altro titolo alla sua bacheca dopo la sua prima Champions League vinta a maggio. L'Aston Villa, in campo nell'edizione 2026, si è aggiudicato il titolo nel 1982 battendo il Barcellona in due partite.
Dopo il successo sull'Atalanta per 2-0 nel 2024, il Real Madrid è la squadra più vincente nella competizione con sei titoli e precede Milan e Barcelona.
Vittorie per club
6 Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
5 AC Milan (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
5 Barcellona (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
4 Liverpool (1977, 2001, 2005, 2019)
3 Atlético de Madrid (2010, 2012, 2018)
2 Ajax (1973, 1975)
2 Anderlecht (1976, 1978)
2 Bayern München (2013, 2020)
2 Chelsea (1998, 2021)
2 Juventus (1984, 1986)
2 Valencia (1980, 2004)
1 Aberdeen (1983)
1 Aston Villa (1982)
1 Dynamo Kyiv (1975)
1 Galatasaray (2000)
1 Lazio (1999)
1 Manchester United (1991)
1 Mechelen (1988)
1 Nottingham Forest (1979)
1 Paris (2025)
1 Parma (1993)
1 Porto (1987)
1 Siviglia (2006)
1 Steaua (1986)
1 Zenit (2008)
Più presenze per club
9 Barcellona
9 Real Madrid
7 AC Milan
7 Siviglia
6 Liverpool
5 Bayern München
5 Chelsea
4 Man United
4 Porto
Vittorie per nazione
17 Spagna (Real Madrid 6, Barcellona 5, Atlético de Madrid 3, Valencia 2, Siviglia 1)
10 Inghilterra (Liverpool 4, Chelsea 2, Aston Villa 1, Manchester City 1, Manchester United 1, Nottingham Forest 1)
9 Italia (AC Milan 5, Juventus 2, Lazio 1, Parma 1)
3 Belgio (Anderlecht 2, Mechelen 1)
2 Germania (Bayern München 2)
2 Paesi Bassi(Ajax 2)
1 Francia (Paris 1)
1 Portogallo (Porto 1)
1 Romania (Steaua București 1)
1 Russia (Zenit 1)
1 Scozia (Aberdeen 1)
1 Turchia (Galatasaray 1)
1 Ucraina (Dynamo Kyiv 1)
Presenze per nazione
32 Spagna
21 Inghilterra
14 Italia
10 Germania
5 Paesi Bassi
Vincitrici diverse per nazione
6 Inghilterra
5 Spagna
4 Italia
2 Belgio
Calciatori con più titoli
5 Dani Carvajal (Real Madrid)
5 Luka Modrić (Real Madrid)
4 Dani Alves (Siviglia/Barcellona)
4 Karim Benzema (Real Madrid)
4 Toni Kroos (Bayern/Real Madrid)
4 Paolo Maldini (AC Milan)