Il Real Madrid vince la sesta Supercoppa: nuovi record per Ancelotti, Carvajal e Modrić

Il Real Madrid, campione in carica della UEFA Champions League, ha aperto la nuova stagione europea vincendo 2-0 contro l'Atalanta, vincitrice della UEFA Europa League, nella finale di Supercoppa UEFA giocata a Varsavia.

Sconfiggendo l'Atalanta, sia il Real che giocatori e allenatore hanno stabilito una serie di nuovi record in Supercoppa. UEFA.com vi racconta i traguardi raggiunti.

La partita minuto per minuto

Real Madrid

Più vittorie in Supercoppa: 6

Prima della partita, il Real era a quota cinque successi in Supercoppa a pari merito con Barcellona e Milan. Col trionfo di mercoledì, i Blancos sono balzati in vetta con sei successi avendo vinto nel 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 e 2024. Il club spagnolo ha perso solo tre volte: nel 1998, 2000 e 2018.

Dani Carvajal e Luka Modrić

Calciatori con più vittorie: 5

Carvajal e Modrić sono diventati i due giocatori più vincenti nella storia della Supercoppa, avendo partecipato a ciascuna delle cinque vittorie del Madrid dal 2014. I due hanno superato Dani Alves, Karim Benzema, Toni Kroos e Paolo Maldini, fermi a quattro vittorie in Supercoppa.

Highlights Supercoppa 2016: Real Madrid - Siviglia 3-2

Calciatori con più presenze: 6 (non compreso il format con partite d'andata e ritorno)

Carvajal e Modrić hanno anche stabilito il record di presenze nella competizione dal cambio di format che fino al 1997 prevedeva gare d'andata e ritorno. Oltre alle cinque vittorie, entrambi hanno giocato e perso contro l'Atlético de Madrid nel 2018.

Carlo Ancelotti

Allenatore con più vittorie: 5

Carlo Ancelotti adesso non è solo l'allenatore più vincente nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, ma anche il più vincente in Supercoppa, avendo vinto due titoli col Milan (2003 e 2007) e tre col Madrid (2014, 2022 e 2024). Con questo successo, il 65enne italiano ha superato Josep Guardiola, che però rimane l'unico ad aver vinto il trofeo con tre squadre diverse: Barcellona nel 2009 e 2011, Bayern München nel 2013 e Manchester City nel 2023.

Più vittorie complessive da allenatore e giocatore: 6

Ancelotti ha inoltre sollevato la Supercoppa una volta da giocatore, avendo partecipato al doppio confronto che il Milan ha vinto per 3-1 contro la Sampdoria nel 1990. Ciò significa che l'italiano ha vinto la competizione sei volte in totale. Anche Guardiola ha vinto una volta da giocatore sebbene abbia saltato l'andata ma sia partito titolare nel ritorno quando il Barcellona ha battuto il Werder Bremen complessivamente per 3-2 nel 1992. Guardiola ha così vinto cinque volte in totale.

Highlights: il trionfo del Real Madrid nella Supecoppa del 2017