Real Madrid-Atalanta 2-0: segna Mbappé, sesto titolo Blancos

Kylian Mbappé segna all'esordio con il Real Madrid, che batte l'Atalanta e vince per la sesta volta nella sua storia - un record - la Supercoppa UEFA. Al National Stadium di Varsavia, la squadra di Carlo Ancelotti cambia marcia nel secondo tempo e supera 2-0 la Dea di Gian Piero Gasperini: decidono la sfida i gol di Federico Valverde (59') e del fuoriclasse francese (68').

Momenti chiave 15': Hien fondamentale nella chiusura sul tentativo di Mbappé

24': La deviazione di testa di Militão sul cross di De Roon si infrange sulla traversa

45'+2': Rodrygo pareggia il conto dei legni con un tiro di sinistro da dentro l'area

47': Courtois formidabile nell'intervento sul colpo di testa di Mario Pašalić

59': Valverde porta il Real Madrid in vantaggio

68': Mbappé, all'esordio con la squadra di Ancelotti, realizza il raddoppio

La partita in breve: una super ripresa regala il trofeo agli spagnoli

I detentori della UEFA Champions League escono meglio dai blocchi e Mbappé, subito titolare, va vicino al vantaggio dopo un quarto d'ora: per i Nerazzurri è fondamentale l'intervento in area di rigore del difensore svedese Isak Hien. L'Atalanta si scioglie con il passare dei minuti e va vicinissima al vantaggio al 24': la deviazione di testa di Éder Militão mette fuori gioco Thibaut Courtois sul cross di Marten de Roon, ma c'è la traversa a salvare il portiere belga.

Nel recupero del primo tempo i Blancos pareggiano il conto dei legni. E' l'attaccante brasiliano Rodrygo, pescato dal connazionale Vinícius Junior, a scheggiare la traversale con Juan Musso superato. La Dea è più convinta e a inizio secondo tempo va ancora vicina a sbloccare il risultato. Il colpo di testa di Mario Pašalić sul cross del "solito" De Roon sembra vincente, ma la parata di Courtois è strepitosa.

La squadra di Ancelotti passa al 59', con una fiammata. Vinícius Junior è incontenibile a sinistra, l'attaccante brasiliano si prende il fondo e regala un assist fantastico a Valverde, che deve solo spingere il pallone in rete: 1-0. L'Atalanta accusa il colpo e ci vuole tutta la bravura di Musso per negare il raddoppio allo scatenato Vinícius Junior.

Mario Pašalić’ si dispera dopo la parata di Courtois sul suo colpo di testa AFP via Getty Images

Gasperini prova a inserire il neo-acquisto Mateo Retegui e Ben Godfrey, ma l'inerzia della partita è ormai cambiata. E al 68' arriva il raddoppio di Mbappé, che festeggia alla grande l'esordio nel Real Madrid, sfruttando al meglio l'assist di Jude Bellingham e realizzando il 2-0.

L'Atalanta è costretta a inchinarsi, il Real e Ancelotti - al quinto successo da allenatore nella competizione, un altro record - fanno festa. Il tecnico italiano diventa il più vincente nella storia del Real, conquistando come il mitico Miguel Muñoz il 14esimo titolo in panchina. I "Galacticos" iniziano la nuova stagione come avevano concluso la precedente, alzando al cielo un trofeo.

Per i giocatori del Real Madrid, è festa grande AFP via Getty Images

Real Madrid-Atalanta 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the match presentato da PlayStation®: Jude Bellingham (Real Madrid)

UEFA via Getty Images

“Ha guidato la sua squadra nel secondo tempo vincendo i tackle e facendo buone incursioni in avanti. Ha dimostrato un eccellente uso del pallone e grandi qualità di leadership, fornendo anche l'assist per il secondo gol”.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni iniziali

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Vázquez 88'), Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni; Rodrygo (Modrić 76'), Bellingham (Ceballos 88'), Vinícius Júnior (Arda Güler 88'); Mbappé (Brahim Díaz 83')

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien (Palestra 90'), Kolašinac (Bakker 70'); Zappacosta (Godfrey 62'), De Roon, Éderson, Ruggeri; Mario Pašalić (Manzoni 90'); De Ketelaere (Retegui 62'), Lookman