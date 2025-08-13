Albo d'oro Supercoppa UEFA: il Paris diventa la prima francese a vincere il titolo
mercoledì 13 agosto 2025
Il Paris è il 26° club diverso ad aver vinto la Supercoppa UEFA nonché la prima francese a esserci riuscita.
Ventisei squadre di 13 nazioni diverse hanno vinto la Supercoppa UEFA.
Nell'edizione del 2025, il Paris si è aggiunto al conteggio battendo il Tottenham a Udine e diventando la prima squadra francese a vincere la Supercoppa UEFA, aggiungendo un altro titolo alla sua bacheca dopo aver conquistato la sua prima Champions League a maggio.
Col successo sull'Atalanta per 2-0 nel 2024, con sei titoli adesso il Real Madrid è la squadra più vincente nella competizione e precede Milan e Barcelona.
Vittorie per club
6 Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
5 AC Milan (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
5 Barcellona (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
4 Liverpool (1977, 2001, 2005, 2019)
3 Atlético de Madrid (2010, 2012, 2018)
2 Ajax (1973, 1975)
2 Anderlecht (1976, 1978)
2 Bayern (2013, 2020)
2 Chelsea (1998, 2021)
2 Juventus (1984, 1986)
2 Valencia (1980, 2004)
1 Aberdeen (1983)
1 Aston Villa (1982)
1 Dynamo Kyiv (1975)
1 Galatasaray (2000)
1 Lazio (1999)
1 Manchester United (1991)
1 Mechelen (1988)
1 Nottingham Forest (1979)
1 Paris (2025)
1 Parma (1993)
1 Porto (1987)
1 Siviglia (2006)
1 Steaua (1986)
1 Zenit (2008)
Più presenze per club
9 Barcellona
9 Real Madrid
7 AC Milan
7 Siviglia
6 Liverpool
5 Bayern
5 Chelsea
4 Man United
4 Porto
Vittorie per nazione
17 Spagna (Real Madrid 6, Barcellona 5, Atlético de Madrid 3, Valencia 2, Siviglia 1)
10 Inghilterra (Liverpool 4, Chelsea 2, Aston Villa 1, Manchester City 1, Manchester United 1, Nottingham Forest 1)
9 Italia (AC Milan 5, Juventus 2, Lazio 1, Parma 1)
3 Belgio (Anderlecht 2, Mechelen 1)
2 Germania (Bayern 2)
2 Paesi Bassi(Ajax 2)
1 Francia (Paris 1)
1 Portogallo (Porto 1)
1 Romania (Steaua București 1)
1 Russia (Zenit 1)
1 Scozia (Aberdeen 1)
1 Turchia (Galatasaray 1)
1 Ucraina (Dynamo Kyiv 1)
Presenze per nazione
32 Spagna
21 Inghilterra
14 Italia
10 Germania
5 Paesi Bassi
Vincitrici diverse per nazione
6 Inghilterra
5 Spagna
4 Italia
2 Belgio
Calciatori con più titoli
5 Dani Carvajal (Real Madrid)
5 Luka Modrić (Real Madrid)
4 Dani Alves (Siviglia/Barcellona)
4 Karim Benzema (Real Madrid)
4 Toni Kroos (Bayern/Real Madrid)
4 Paolo Maldini (AC Milan)