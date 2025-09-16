Tutti i Player of the Match di UEFA Champions League
martedì 16 settembre 2025
Intro articolo
Scopri chi ha vinto il premio di Player of the Match in ogni partita di UEFA Champions League di questa edizione.
Contenuti top media
Corpo articolo
La UEFA assegnerà il premio di Player of the Match, in collaborazione con PlayStation, ai migliori giocatori dopo ogni partita della UEFA Champions League 2025/26.
Dopo ogni gara, gli Osservatori Tecnici UEFA decideranno chi merita di essere scelto come Player of the Match. Il vincitore riceverà un trofeo ufficiale che gli verrà consegnato al termine dei tempi regolamentari. Le squadre in grassetto (sotto) sono quelle del giocatore selezionato.
Fase campionato
Giornata 1
Martedì 16 settembre 2025
Athletic Club - Arsenal 0-2 – Gabriel Martinelli
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3 – Anouar Ait El Hadj
Juventus - Borussia Dortmund 4–4 Dušan Vlahović
Real Madrid - Marseille 2–1 Kylian Mbappé
Benfica - Qarabağ 2–3 Pedro Bicalho
Tottenham - Villarreal 1–0 Lucas Bergvall
Mercoledì 17 settembre 2025
Olympiacos - Pafos –
Slavia Praha - Bodø/Glimt –
Ajax - Inter –
Bayern München - Chelsea –
Liverpool - Atlético de Madrid –
Paris Saint-Germain - Atalanta –
Giovedì 18 settembre 2025
Club Brugge - Monaco –
Copenhagen - Leverkusen –
Frankfurt - Galatasaray –
Manchester City - Napoli –
Newcastle United - Barcelona –
Sporting CP - Kairat Almaty –
Giornata 2
Martedì 30 settembre 2025
Atalanta - Club Brugge –
Kairat Almaty - Real Madrid –
Atlético de Madrid - Frankfurt –
Chelsea - Benfica –
Inter - Slavia Praha –
Bodø/Glimt - Tottenham –
Galatasaray - Liverpool –
Marseille - Ajax –
Pafos - Bayern München –
Mercoledì 1° ottobre 2025
Qarabağ - Copenhagen –
Union Saint-Gilloise - Newcastle United –
Arsenal - Olympiacos –
Monaco - Manchester City –
Leverkusen - PSV Eindhoven –
Borussia Dortmund - Athletic Club –
Barcelona - Paris Saint-Germain –
Napoli - Sporting CP –
Villarreal - Juventus –
Giornata 3
Martedì 21 ottobre 2025
Barcelona - Olympiacos –
Kairat Almaty - Pafos –
Arsenal - Atlético de Madrid –
Leverkusen - Paris Saint-Germain –
Copenhagen - Borussia Dortmund –
Newcastle United - Benfica –
PSV Eindhoven - Napoli –
Union Saint-Gilloise - Inter –
Villarreal - Manchester City –
Mercoledì 22 ottobre 2025
Athletic Club - Qarabağ –
Galatasaray - Bodø/Glimt –
Monaco - Tottenham –
Atalanta - Slavia Praha –
Chelsea - Ajax –
Frankfurt - Liverpool –
Bayern München - Club Brugge –
Real Madrid - Juventus –
Sporting CP - Marseille –
Giornata 4
Martedì 4 novembre 2025
Slavia Praha - Arsenal –
Napoli - Frankfurt –
Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise –
Bodø/Glimt - Monaco –
Juventus - Sporting CP –
Liverpool - Real Madrid –
Olympiacos - PSV Eindhoven –
Paris Saint-Germain - Bayern München –
Tottenham - Copenhagen –
Mercoledì 5 novembre 2025
Pafos - Villarreal –
Qarabağ - Chelsea –
Ajax - Galatasaray –
Club Brugge - Barcelona –
Inter - Kairat Almaty –
Manchester City - Borussia Dortmund –
Newcastle United - Athletic Club –
Marseille - Atalanta –
Benfica - Leverkusen –
Giornata 5
Martedì 25 novembre 2025
Ajax - Benfica –
Galatasaray - Union Saint-Gilloise –
Borussia Dortmund - Villarreal –
Chelsea - Barcelona –
Bodø/Glimt - Juventus –
Manchester City - Leverkusen –
Marseille - Newcastle United –
Slavia Praha - Athletic Club –
Napoli - Qarabağ –
Mercoledì 26 novembre 2025
Copenhagen - Kairat Almaty –
Pafos - Monaco –
Arsenal - Bayern München –
Atlético de Madrid - Inter –
Frankfurt - Atalanta –
Liverpool - PSV Eindhoven –
Olympiacos - Real Madrid –
Paris Saint-Germain - Tottenham –
Sporting CP - Club Brugge –
Giornata 6
Martedì 9 dicembre 2025
Kairat Almaty - Olympiacos –
Bayern München - Sporting CP –
Monaco - Galatasaray –
Atalanta - Chelsea –
Barcelona - Frankfurt –
Inter - Liverpool –
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid –
Union Saint-Gilloise - Marseille –
Tottenham - Slavia Praha –
Mercoledì 10 dicembre 2025
Qarabağ - Ajax –
Villarreal - Copenhagen –
Athletic Club - Paris Saint-Germain –
Leverkusen - Newcastle United –
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt –
Club Brugge - Arsenal –
Juventus - Pafos –
Real Madrid - Manchester City –
Benfica - Napoli –
Giornata 7
Martedì 20 gennaio 2025
Kairat Almaty - Club Brugge –
Bodø/Glimt - Manchester City –
Copenhagen - Napoli –
Inter - Arsenal –
Olympiacos - Leverkusen –
Real Madrid - Monaco –
Sporting CP - Paris Saint-Germain –
Tottenham - Borussia Dortmund –
Villarreal - Ajax –
Mercoledì 21 gennaio 2025
Galatasaray - Atlético de Madrid –
Qarabağ - Frankfurt –
Atalanta - Athletic Club –
Chelsea - Pafos –
Bayern München - Union Saint-Gilloise –
Juventus - Benfica –
Newcastle United - PSV Eindhoven –
Marseille - Liverpool –
Slavia Praha - Barcelona –
Giornata 8
Mercoledì 28 gennaio
Ajax - Olympiacos –
Arsenal - Kairat Almaty –
Monaco - Juventus –
Athletic Club - Sporting CP –
Atlético de Madrid - Bodø/Glimt –
Leverkusen - Villarreal –
Borussia Dortmund - Inter –
Club Brugge - Marseille –
Frankfurt - Tottenham –
Barcelona - Copenhagen –
Liverpool - Qarabağ –
Manchester City - Galatasaray –
Pafos - Slavia Praha –
Paris Saint-Germain - Newcastle United –
PSV Eindhoven - Bayern München –
Union Saint-Gilloise - Atalanta –
Benfica - Real Madrid –
Napoli - Chelsea –