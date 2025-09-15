Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League
lunedì 15 settembre 2025
Intro articolo
Scopri chi arbitrerà tutte le partite di UEFA Champions League di questa stagione.
Contenuti top media
Corpo articolo
Gli arbitri di ogni partita di UEFA Champions League saranno elencati in questa pagina subito dopo la designazione.
Fase campionato
Prima giornata
Martedì 16 settembre 2025
Athletic Club - Arsenal – Donatas Rumšas (LTU)
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise – Anthony Taylor (ENG)
Juventus - Borussia Dortmund – François Letexier (FRA)
Real Madrid - Marseille – Irfan Peljto (BIH)
Benfica - Qarabağ – Erik Lambrechts (BEL)
Tottenham - Villarreal – Rade Obrenovič (SVN)
Mercoledì 17 settembre 2025
Olympiacos - Pafos – István Kovács (ROU)
Slavia Praha - Bodø/Glimt – Marian Barbu (ROU)
Ajax - Inter – Michael Oliver (ENG)
Bayern München - Chelsea – José María Sánchez (ESP)
Liverpool - Atlético Madrid – Maurizio Mariani (ITA)
Paris Saint-Germain - Atalanta – Sandro Schärer (SUI)
Giovedì 18 settembre 2025
Club Brugge - Monaco –
Copenhagen - Leverkusen –
Frankfurt - Galatasaray –
Manchester City - Napoli –
Newcastle United - Barcelona –
Sporting CP - Kairat Almaty –
Seconda giornata
Martedì 30 settembre 2025
Atalanta - Club Brugge –
Kairat Almaty - Real Madrid –
Atlético Madrid - Frankfurt –
Chelsea - Benfica –
Inter - Slavia Praha –
Bodø/Glimt - Tottenham –
Galatasaray - Liverpool –
Marseille - Ajax –
Pafos - Bayern München –
Mercoledì 1 ottobre 2025
Qarabağ - Copenhagen –
Union Saint-Gilloise - Newcastle United –
Arsenal - Olympiacos –
Monaco - Manchester City –
Leverkusen - PSV Eindhoven –
Borussia Dortmund - Athletic Club –
Barcelona - Paris Saint-Germain –
Napoli - Sporting CP –
Villarreal - Juventus –
Terza giornata
Martedì 21 ottobre 2025
Barcelona - Olympiacos –
Kairat Almaty - Pafos –
Arsenal - Atlético Madrid –
Leverkusen - Paris Saint-Germain –
Copenhagen - Borussia Dortmund –
Newcastle United - Benfica –
PSV Eindhoven - Napoli –
Union Saint-Gilloise - Inter –
Villarreal - Manchester City –
Mercoledì 22 ottobre 2025
Athletic Club - Qarabağ –
Galatasaray - Bodø/Glimt –
Monaco - Tottenham –
Atalanta - Slavia Praha –
Chelsea - Ajax –
Frankfurt - Liverpool –
Bayern München - Club Brugge –
Real Madrid - Juventus –
Sporting CP - Marseille –
Quarta giornata
Martedì 4 novembre 2025
Slavia Praha - Arsenal –
Napoli - Frankfurt –
Atlético Madrid - Union Saint-Gilloise –
Bodø/Glimt - Monaco –
Juventus - Sporting CP –
Liverpool - Real Madrid –
Olympiacos - PSV Eindhoven –
Paris Saint-Germain - Bayern München –
Tottenham - Copenhagen –
Mercoledì 5 novembre 2025
Pafos - Villarreal –
Qarabağ - Chelsea –
Ajax - Galatasaray –
Club Brugge - Barcelona –
Inter - Kairat Almaty –
Manchester City - Borussia Dortmund –
Newcastle United - Athletic Club –
Marseille - Atalanta –
Benfica - Leverkusen –
Quinta giornata
Martedì 25 novembre 2025
Ajax - Benfica –
Galatasaray - Union Saint-Gilloise –
Borussia Dortmund - Villarreal –
Chelsea - Barcelona –
Bodø/Glimt - Juventus –
Manchester City - Leverkusen –
Marseille - Newcastle United –
Slavia Praha - Athletic Club –
Napoli - Qarabağ –
Mercoledì 26 novembre 2025
Copenhagen - Kairat Almaty –
Pafos - Monaco –
Arsenal - Bayern München –
Atlético Madrid - Inter –
Frankfurt - Atalanta –
Liverpool - PSV Eindhoven –
Olympiacos - Real Madrid –
Paris Saint-Germain - Tottenham –
Sporting CP - Club Brugge –
Sesta giornata
Martedì 9 dicembre 2025
Kairat Almaty - Olympiacos –
Bayern München - Sporting CP –
Monaco - Galatasaray –
Atalanta - Chelsea –
Barcelona - Frankfurt –
Inter - Liverpool –
PSV Eindhoven - Atlético Madrid –
Union Saint-Gilloise - Marseille –
Tottenham - Slavia Praha –
Mercoledì 10 dicembre 2025
Qarabağ - Ajax –
Villarreal - Copenhagen –
Athletic Club - Paris Saint-Germain –
Leverkusen - Newcastle United –
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt –
Club Brugge - Arsenal –
Juventus - Pafos –
Real Madrid - Manchester City –
Benfica - Napoli –
Settima giornata
Martedì 20 gennaio
Kairat Almaty - Club Brugge –
Bodø/Glimt - Manchester City –
Copenhagen - Napoli –
Inter - Arsenal –
Olympiacos - Leverkusen –
Real Madrid - Monaco –
Sporting CP - Paris Saint-Germain –
Tottenham - Borussia Dortmund –
Villarreal - Ajax –
Mercoledì 21 gennaio
Galatasaray - Atlético Madrid –
Qarabağ - Frankfurt –
Atalanta - Athletic Club –
Chelsea - Pafos –
Bayern München - Union Saint-Gilloise –
Juventus - Benfica –
Newcastle United - PSV Eindhoven –
Marseille - Liverpool –
Slavia Praha - Barcelona –
Ottava giornata
Mercoledì 28 gennaio
Ajax - Olympiacos –
Arsenal - Kairat Almaty –
Monaco - Juventus –
Athletic Club - Sporting CP –
Atlético Madrid - Bodø/Glimt –
Leverkusen - Villarreal –
Borussia Dortmund - Inter –
Club Brugge - Marseille –
Frankfurt - Tottenham –
Barcelona - Copenhagen –
Liverpool - Qarabağ –
Manchester City - Galatasaray –
Pafos - Slavia Praha –
Paris Saint-Germain - Newcastle United –
PSV Eindhoven - Bayern München –
Union Saint-Gilloise - Atalanta –
Benfica - Real Madrid –
Napoli - Chelsea –