Le squadre più titolate in Europa: l'Inter tenta l'aggancio alla Juve

on le finali di UEFA Champions League e UEFA Europa League alle porte, Inter, Siviglia, Bayern e Paris Saint-Germain hanno la possibilità di incrementare il loro bottino di trionfi in competizioni UEFA per club.

Paris - Bayern: tutto sulla finale di UEFA Champions League

La squadra di Antonio Conte, protagonista della finale di UEFA Europa League contro il Siviglia, ha la possibilità di conquistare il settimo trofeo nelle principali competizioni UEFA per club, dopo i tre trionfi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League e gli altrettanti in Coppa UEFA. I Nerazzurri si porterebbero a -1 dalla Juventus in questa speciale classifica, con la possibilità di agganciare i Bianconeri nella Supercoppa UEFA del 24 settembre. Stesso discorso per gli avversari in finale del Siviglia, attualmente a quota sei (5 Coppa UEFA/UEFA Europa League e 1 Supercoppa UEFA).

Nella finale di UEFA Champions League, invece, il Bayern ha la possibilità di andare al quarto posto in solitaria staccando Juventus e Ajax, mentre il Paris Saint-Germain conquisterebbe la sua prima UEFA Champions League in assoluto, dopo l'unico trionfo europeo in Coppa delle Coppe UEFA nel 1995/96.

COMPETIZIONI UEFA PER CLUB: LE SQUADRE PIÙ VINCENTI*

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il trionfo del Real Madrid nella finale del 2018

1. REAL MADRID - 19 trofei

• Coppa UEFA/UEFA Europa League: 2 (1984/85, 1985/86)

• Coppa delle Coppe: 0

• Supercoppa UEFA: 4 (2002, 2014, 2016, 2017)

Atene 2007: l'ultimo acuto europeo del Milan ©Getty Images

2. MILAN - 14 trofei

• Coppa UEFA/UEFA Europa League: 0

• Coppa delle Coppe: 2 (1967/68, 1972/73)

• Supercoppa UEFA: 5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Il Barcellona ha trionfato per l'ultima volta nel 2015 battendo la Juve ©Getty Images

2. BARCELLONA - 14 trofei

• Coppa UEFA/UEFA Europa League: 0

• Coppa delle Coppe: 4 (1978/79, 1981/82, 1988/89, 1996/97)

• Supercoppa UEFA: 5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Il trionfo del Liverpool nella finale del 2019

4. LIVERPOOL - 13 trofei

• Coppa delle Coppe: 0

• Supercoppa UEFA: 3 (1977, 2001, 2005, 2019)

L'ultima affermazione europea dell'Ajax risale al 1995 ©Bongarts

5. AJAX - 8 trofei

• Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1 (1991/92)

• Coppa delle Coppe: 1 (1986/87)

• Supercoppa UEFA: 2 (1973, 1995)

2013: il Bayern è campione d'Europa per la quinta volta ©Getty Images

5. BAYERN MONACO - 8 trofei

• Coppe UEFA/UEFA Europa League: 1 (1995/96)

• Coppa delle Coppe: 1 (1966/67)

• Supercoppa UEFA: 1 (2013)

1996: la Juve festeggia il trionfo di Roma ©Getty Images

5. JUVENTUS - 8 trofei

• Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 2 (1984/85, 1995/96)

• Coppa delle Coppe: 1 (1983/84)

• Supercoppa UEFA: 2 (1984, 1996)

Dopo oltre 40 anni l'Inter è tornata sul tetto d'Europa nel 2010 ©Getty Images

8. INTER - 6 trofei

• Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 3 (1963/64, 1964/65, 2009/10)

• Coppa delle Coppe : 0

• Supercoppa UEFA: 0

Lo United festeggia il successo in UEFA Europa League ottenuto a Stoccolma ©Sportsfile

8. MANCHESTER UNITED - 6 trofei

• Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 3 (1967/68, 1998/99, 2007/08)

• Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1 (2016/17)

• Coppa delle Coppe: 1 (1990/91)

• Supercoppa UEFA: 1 (1991)

Il Siviglia è lo specialista assoluto della UEFA Europa League con ben cinque trionfi ©Getty Images

8. SIVIGLIA - 6 trofei

• Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 0

• Coppa delle Coppe: 0

• Supercoppa UEFA: 1 (2006)

* Coppa dei Campioni (UEFA Champions League dal 1992/93), Coppa UEFA (UEFA Europa League dal 2009/10), Coppa delle Coppe UEFA (dal 1960/61 al 1998/99), Supercoppa UEFA. A parità di trofei conquistati le squadre vengono citate in ordine cronologico a partire dal primo successo ottenuto in una qualsiasi delle tre competizioni.