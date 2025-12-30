Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Albo d'oro 2025: tutti i vincitori dei trofei UEFA

martedì 30 dicembre 2025

Celebriamo le squadre che hanno vinto le competizioni UEFA per club e per nazionali del 2025 e i vincitori dei premi individuali.

L'Inghilterra ha vinto UEFA Women's EURO 2025
L'albo d'oro UEFA 2025

Vincitori dei tornei

UEFA Nations League (Monaco): Portogallo - Spagna 2-2 (Portogallo vince 5-3 dcr)
UEFA Women's EURO 2025 (Basilea): Inghilterra - Spagna 1-1 (Inghilterra vince 3-1 dcr)
UEFA Women's Nations League (Kaiserslautern e Madrid): Germania - Spagna 0-0, Spagna - Germania 3-0

UEFA Champions League (Monaco): Paris - Inter 5-0
UEFA Women's Champions League (Lisbona): Arsenal - Barcellona 1-0
UEFA Europa League (Bilbao): Tottenham - Manchester United 1-0 
UEFA Conference League (Breslavia): Real Betis - Chelsea 1-4
Supercoppa UEFA (Udine): Paris - Tottenham 2-2 (Paris vince 4-3 dcr)
UEFA Youth League (Nyon): Trabzonspor - Barcellona 1-4 

UEFA Futsal EURO Under 19 (Chisinau): Portogallo - Spagna 3-2 (dts)
UEFA Futsal Champions League (Le Mans): Palma - Kairat Almaty 9-4 

Campionato Europeo UEFA Under 21 (Bratislava): Inghilterra - Germania 3-2 (dts)
Coppa Intercontinentale Under 20 (Rio de Janeiro): Flamengo - Barcellona 2-2 (Flamengo vince 6-5 dcr)
Campionato Europeo UEFA Under 19 (Bucarest): Spagna - Paesi Bassi 0-1 
Campionato Europeo UEFA Under 19 femminile (Rzeszow): Francia - Spagna 0-4 
Campionato Europeo UEFA Under 17 (Tirana): Francia - Portogallo 0-3 
Campionato Europeo UEFA Under 17 femminile (Tórshavn): Paesi Bassi - Norvegia 2-1

Coppa delle Regioni UEFA (Acquaviva): Aragona - Dolnośląski 1-0

Premi individuali

Pallone d'Oro maschile: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/Francia)
Pallone d'Oro femminile: Aitana Bonmatí (Barcelona/Spagna)

Trofeo Kopa maschile: Lamine Yamal (Barcelona e Spagna)
Trofeo Kopa femminile: Vicky López (Barcelona e Spagna)
Trofeo Yashin maschile: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City & Italia)
Trofeo Yashin femminile: Hannah Hampton (Chelsea e Inghilterra)
Trofeo Gerd Müller maschile: Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal e Svezia)
Trofeo Gerd Müller femminile: Ewa Pajor (Barcelona e Polonia)
Trofeo Johan Cruyff maschile: Luis Enrique (Paris Saint-Germain e Spagna)
Trofeo Johan Cruyff femminile: Sarina Wiegman (Inghilterra e Paesi Bassi)
Club dell'anno maschile: Paris Saint-Germain (Francia)
Club dell'anno femminile: Arsenal (Inghilterra)
Premio Sócrates: Fundación Xana (Spagna)

Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé con il Pallone d'Oro
Premio del Presidente UEFA: Zlatan Ibrahimović

Giocatore delle Finals di UEFA Nations League: Nuno Mendes (Portogallo)
Giocatrice delle Finals di UEFA Women's Nations League: Alexia Putellas (Spagna)

Giocatrice di Women's EURO 2025: Aitana Bonmatí (Spagna)
Miglior giovane di Women's EURO 2025: Michelle Agyemang (Inghilterra)
Gol del torneo di Women's EURO 2025: Cristiana Girelli (in Italia - Portogallo) 

Giocatore della Stagione di Champions League: Ousmane Dembélé (Paris)
Giovane della Stagione di Champions League: Désiré Doué (Paris) 
Gol della Stagione in Champions League: Lamine Yamal (in Barcelona - Inter)

Giocatrice della Stagione di Women's Champions League: Aitana Bonmatí (Barcelona)
Giovane della Stagione di Women's Champions League: Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
Gol della Stagione in Women's Champions League: Aitana Bonmatí (in Barcelona - Chelsea)

Giocatore della Stagione di Europa League: Cristian Romero (Tottenham)
Giovane della Stagione di Europa League: Rayan Cherki (Lyon) 
Gol della Stagione in Europa League: Yunus Akgün (in Galatasaray - Tottenham)

Giocatore della Stagione di Conference League: Isco (Real Betis)
Giovane della Stagione di Conference League: Tobias Gulliksen (Djurgården)
Gol della Stagione in Conference League: Fotis Ioannidis (in Panathinaikos - Dinamo-Minsk)

  

  

