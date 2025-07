Michelle Agyemang eletta Miglior Giovane Giocatrice del Torneo di UEFA Women's EURO 2025

Gli Osservatori Tecnici a UEFA Women's EURO 2025 hanno eletto l'attaccante dell'Inghilterra Michelle Agyemang Miglior Giovane Giocatrice del Torneo.

La 19enne è entrata in campo e segnato le importantissime reti del pareggio contro la Svezia ai quarti di finale e contro l'Italia in semifinale ed è entrata dalla panchina anche nella finale che l'Inghilterra ha vinto ai rigori contro la Spagna.

Le statistiche di Michelle Agyemang a Women's EURO 2025 Minuti giocati: 138

Gol: 2

Assist: 0

Tiri in porta: 6

Precisione nei passaggi: 77.5%



“Michelle ha dato un grande contributo aiutando l'Inghilterra a raggiungere la finale”, ha dichiarato il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA. “È entrata in campo e in entrambe le occasioni ha segnato i gol di cui l'Inghilterra aveva bisogno per passare il turno”.

La vincitrice viene scelta dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA come la giocatrice che ha offerto la migliore performance durante tutto il torneo, considerata eccezionale sia a livello individuale che come parte della squadra, con un impatto significativo sulle prestazioni della sua nazionale.

Precedenti Migliori Giovani Giocatrici del Torneo

2022: Lena Oberdorf (Germania)