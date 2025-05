Tobias Gulliksen nominato Miglior Giovane della UEFA Conference League 2024/25

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Tobias Gulliksen del Djurgården come Giovane della Stagione 2024/25 di UEFA Conference League.

Le statistiche di Gulliksen nella Conference League 2024/25 Presenze: 12

Gol: 4

Assist: 2

Passaggi decisivi: 29

Il 21enne norvegese è partito titolare in tutte le partite del cammino della squadra svedese sino alla semifinale, comprese le sei gare di qualificazione della scorsa estate. L'ex centrocampista del Bodø/Glimt ha segnato dei gol decisivi nelle vittorie di misura della fase campionato contro Panathinaikos e New Saints, ma l'apice della sua stagione europea è stata la doppietta nei supplementari del ritorno dei quarti di finale in casa dell'SK Rapid che è valsa la storica qualificazione del Djurgården in semifinale.