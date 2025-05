Cristian Romero è il Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2024/25

Gli osservatori tecnici UEFA hanno votato il difensore Cristian Romero come Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2024/25.

Cristian Romero in Europa League 2024/25 Presenze: 7

Precisione nei passaggi: 91%

Recuperi palla a partita: 9,2

Intercetti a partita: 1,7

Romero ha vinto il torneo con il Tottenham - che non alzava un trofeo da 17 anni - ed è stato anche il Player of the Match della finale, vinta 1-0 contro il Manchester United. "Quella di Romero è stata una prestazione dominante dall'inizio alla fine", ha commentato l'osservatore tecnico UEFA dopo la finale.

Romero è salito in cattedra nella fase a eliminazione diretta giocando per intero i quarti di finale, le semifinali e la finale.