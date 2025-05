Gol della Stagione della UEFA Women's Champions League 2024/25: la rete di Aitana Bonmatí in vetta alla lista del Gruppo degli Osservatori Tecnici

I dieci migliori gol della stagione 2024/25 della UEFA Women's Champions League sono stati selezionati dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, con Aitana Bonmatí che si è aggiudicata il premio per il Gol della Stagione grazie alla sua rete in solitaria per il Barcelona contro il Chelsea.

Gol della Stagione della UEFA Women's Champions League 2024/25

1. Aitana Bonmatí (Chelsea - Barcelona 1-4) – ritorno semifinali, 27/04/25

2. Melchie Dumornay (Arsenal - Lyon 1-2) – andata semifinali, 19/04/25

3. Mariona Caldentey (Lyon - Arsenal 1-4) – ritorno semifinali, 27/04/25

4. Khadija Shaw (Hammarby - Manchester City 1-2) – Giornata 4 fase a gironi, 21/11/24

5. Clàudia Pina (Chelsea - Barcelona 1-4) – ritorno semifinali, 27/04/25

6. Melchie Dumornay (Roma - Lyon 0-3) – Giornata 3 fase a gironi, 13/11/24

7. Caroline Weir (Real Madrid - Celtic 4-0) – Giornata 2 fase a gironi, 17/10/24

8. Clàudia Pina (Barcelona - Wolfsburg 6-1) – ritorno quarti di finale, 27/03/25

9. Alanna Kennedy (St. Pölten - Manchester City 2-3) – Giornata 2 fase a gironi, 16/10/24

10. Emilie Haavi (Galatasaray - Roma 1-6) – Giornata 2 fase a gironi, 17/10/24