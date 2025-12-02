Alexia Putellas nominata Player of the Finals della UEFA Women's Nations League 2025

La spagnola Alexia Putellas è stata nominata Player of the Finals dopo la finale di UEFA Women's Nations League giocata all'Estadio Metropolitano di Madrid.

La centrocampista è stata determinante nel successo della Spagna per 3-0 contro la Germania nonché nella vittoria in semifinale contro la Svezia. È stata una presenza costante a centrocampo, dettando il gioco e dimostrando leadership nel cammino trionfale delle due volte campionesse del torneo.

Alexia ha segnato tre gol nel doppio confronto della semifinale vinta dalla Spagna contro la Svezia, di cui due nel 4-0 dell'andata. La centrocampista del Barcelona è stata poi nominata Player of the March della partita di ritorno, dopo aver trasformato l'assist di Clàudia Pina con un tiro imparabile sotto la traversa che ha deciso la partita.

Ha segnato complessivamente cinque gol in otto partite di questa edizione di Women's Nations League.

"Alexia Putellas ha avuto una straordinaria continuità in tutto il torneo", ha dichiarato il gruppo di osservatori tecnici UEFA. "Ha sempre dato il massimo per cercare di fare la differenza in campo, riuscendoci il più delle volte. È una giocatrice fondamentale per la sua squadra e ha anche segnato gol decisivi contro la Svezia in semifinale".

Le statistiche di Alexia Putellas nella Women's Nations League 2025

Minuti giocati: 682

Partite giocate: 8

Gol: 5

Assist: 0