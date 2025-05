Melchie Dumornay eletta Miglior Giovane della Stagione della UEFA Women's Champions League 2024/25

L'attaccante del Lyon Melchie Dumornay è stata nominata Miglior Giovane Giocatrice della Stagione 2024/25 della UEFA Women's Champions League dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, ottenendo il riconoscimento per il secondo anno consecutivo.

A soli 21 anni, Dumornay ha avuto un ruolo fondamentale nella corsa del Lyon verso le semifinali, dove è stato sconfitto dalle future campionesse dell'Arsenal. La calciatrice haitiana ha trovato la rete in entrambe le partite delle semifinali contro i Gunners, concludendo la sua impressionante stagione con sei gol e due assist. Solo tre giocatrici hanno segnato più gol nella Women's Champions League 2024/25.

Le statistiche di Melchie Dumornay nella Women's Champions League 2024/25 Presenze: 9

Gol: 6

Assist: 2

Tiri totali: 36

Velocità massima: 30km/h

Dumornay ha anche collezionato tre premi Player of the Match, due dei quali sono arrivati durante la fase a eliminazione diretta - compreso il premio per la vittoria per 2-1 all'andata contro l'Arsenal in semifinale, quando la sua rete a fine partita sembrava aver messo l'OL in una ottimale per conquistare la finale.

“È stata una minaccia costante in fase di possesso con il suo movimento tra le linee", ha osservato il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA dopo la partita. "Ha dimostrato un'ottima intesa nelle rotazioni delle tre davanti e un buon tempismo nei movimenti per le combinazioni in velocità. Il suo pressing aggressivo ha dettato il ritmo alla linea offensiva del Lyon, e il suo è stato un gol cinico".