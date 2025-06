Désiré Doué nominato Giovane della Stagione della UEFA Champions League 2024/25

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Désiré Doué del Paris Saint-Germain come Giovane della Stagione della UEFA Champions League 2024/25.

"Doué è stato una vera e propria rivelazione in questa stagione", ha spiegato il gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA. "Nella fase a eliminazione diretta è cresciuto in maniera esponenziale, sino a disputare una prestazione da Player of the Match nella finale di sabato sera, diventando il primo calciatore sotto i 20 anni a segnare una doppietta nell'atto conclusivo della competizione. È bello avere dei modelli che possano ispirare le prossime generazioni di giovani calciatori".

Le statistiche di Désiré Doué nella Champions League 2024/25 Presenze: 16

Minuti giocati: 742

Gol: 5

Assist: 5

Distanza coperta: 91,2km

Velocità massima: 33,83km/h

Il 19enne è andato in gol in trasferta col Salzburg nella fase campionato, poi si è ripetuto in casa contro Brest ed Aston Villa nella fase a eliminazione diretta, prima di scrivere una pagina di storia del club e del calcio in finale.

"Non posso credere a quello che è successo: abbiamo fatto la storia del club nel calcio francese ed europeo. È stata una grande stagione. Siamo una grande squadra a livello collettivo e lo abbiamo dimostrato anche stasera. Devo ancora realizzare che abbiamo vinto la Champions League e riscritto la storia di questo club. È tutto semplicemente fantastico".