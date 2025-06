Ousmane Dembélé nominato Giocatore della Stagione della UEFA Champions League 2024/25

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha nominato il calciatore del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, Giocatore della Stagione della UEFA Champions League 2024/25.

"Oltre agli otto gol fatti, Dembélé ha assunto anche il ruolo di leader all'interno del Paris Saint-Germain, come abbiamo visto nella finale, dove si è distinto per il grande impegno a tutto campo e il pressing offensivo", ha spiegato il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA. "Inoltre, partita dopo partita, ha messo in difficoltà gli avversari con i suoi movimenti intelligenti, abbassandosi per garantire alla sua squadra la superiorità numerica a centrocampo dando respiro alla manovra".

Le statistiche di Ousmane Dembélé nella Champions League 2024/25 Presenze: 15

Minuti giocati: 1.163

Gol: 8

Assist: 6

Distanza coperta: 126,11 km

Velocità massima: 33,92 km/h

Il 28enne ha disputato una stagione ad altissimi livelli, ed è stato anche il capocannoniere della competizione con otto gol complessivi. Tra questi, spiccano la rete decisiva che ha dato il via alla rimonta contro il Manchester City nella settima giornata, la tripletta in casa dello Stuttgart nell'ottava e i gol decisivi nelle vittorie in trasferta contro Liverpool e Arsenal nella fase a eliminazione diretta.

"Da quando ero un bambino, da quando ho iniziato a giocare a calcio, il mio sogno era quello di giocare la Champions League", ha detto. "È stato incredibile raggiungere la finale ed è ancora più incredibile vincerla. È una sensazione inspiegabile. Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto e di tutto ciò che ho fatto nel corso della mia carriera per raggiungere questo risultato. È tutto fantastico".