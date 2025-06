Nuno Mendes nominato Giocatore delle Finals di UEFA Nations League 2025

Il terzino sinistro del Portogallo Nuno Mendes è stato nominato Giocatore delle Finals dopo la finale della UEFA Nations League alla Munich Football Arena.

Mendes ha svolto un ruolo fondamentale nel trionfo del Portogallo contro la Spagna, segnando il suo primo gol in nazionale nel primo tempo per pareggiare i conti, prima di trasformare un rigore nella serie conclusiva. Ha anche fornito un assist nella vittoria in semifinale contro la Germania.

Il ventiduenne, che ha vinto la UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain nello stesso stadio appena otto giorni prima della vittoria del Portogallo, ha giocato tutte e dieci le partite della sua nazionale in questa stagione di Nations League, giocando più minuti di qualsiasi altro giocatore. Anche i suoi sei assist non sono stati superati da nessuno.

"Nuno Mendes è stato incredibile sia in attacco che in difesa durante il torneo", ha dichiarato il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA. "Ha segnato in finale e, oltretutto, ha fornito un assist in semifinale".

Le statistiche di Nuno Mendes nella Nations League 2024/25

Minuti giocati: 948

Gol: 1

Assist: 6

Distanza coperta: 82.8km

Dribbling: 8