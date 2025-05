Aitana Bonmatí eletta Giocatrice della Stagione della UEFA Women's Champions League 2024/25

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí è stata nominata Giocatrice della Stagione 2024/25 della UEFA Women's Champions League dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA. La 27enne ha ricevuto il premio per il terzo anno consecutivo.

La squadra di Aitana non è riuscita a sollevare il trofeo per il terzo anno consecutivo, perdendo 1-0 contro l'Arsenal nella finale di Lisbona, ma la spagnola ha vissuto un'altra splendida stagione. Il suo bottino di cinque assist in stagione è stato il più alto in assoluto, e ha segnato anche quattro gol per un totale di nove reti a cui ha contribuito.

Le statistiche di Aitana Bonmatí nella Women's Champions League 2024/25 Presenze: 11

Gol: 4

Assist: 5

Precisione nei passaggi: 89%

Velocità massima: 30.8km/h

Tecnicamente eccezionale e sempre pronta a guidare la squadra in avanti, Aitana ha ottenuto due premi come Player of the Match durante il cammino del Barça verso la finale, compreso quello nella vittoria per 4-1 nella semifinale di ritorno contro il Chelsea.

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha commentato così la sua prestazione in quel successo: “Aitana ha segnato un gol in solitaria di straordinaria tecnica cambiando la partita, aprendo le marcature e chiudendo la gara. Ha sempre cercato il pallone per costruire il gioco e la sua leadership ha aiutato il Barcellona a gestire la partita e a dettare il ritmo”.