Aitana Bonmatí nominata Giocatrice del Torneo di UEFA Women's EURO 2025

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA di UEFA Women's EURO 2025 ha nominato Aitana Bonmatí, centrocampista della Spagna, come Giocatrice del Torneo.

Bonmatí, 27 anni, ha iniziato dalla panchina le prime due partite del torneo della Spagna, dopo aver contratto una meningite virale. È entrata come sostituta in entrambe le gare, ma ha realmente messo in mostra tutto il suo talento nella fase ad eliminazione diretta, conquistando il premio di Player of the Match sia nei quarti di finale che in semifinale.

La due volte vincitrice del Pallone d'Oro femminile ha segnato il gol decisivo nei tempi supplementari contro la Germania in semifinale e ha giocato titolare nella finale, poi persa contro l’Inghilterra.

Il Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Aitana Bonmatí è stata la forza trainante del centrocampo spagnolo per tutto il torneo. La sua capacità di portare palla è stata fondamentale nelle manovre offensive della Spagna; in attacco è stata semplicemente straordinaria. È stata l’elemento chiave nello stile di gioco della squadra".

Le statistiche di Bonmatí a Women's EURO 2025 Minuti giocati: 474

Gol: 1

Assist: 1

Precisione passaggi: 84.5%



Assegnato dal 2013, il premio viene attribuito dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA alla giocatrice con il miglior rendimento complessivo nel torneo, considerando sia le prestazioni individuali che il contributo all'interno della squadra.

Precedenti vincitrici del premio di Giocatrice del Torneo

2022: Beth Mead (Inghilterra)

2017: Lieke Martens (Paesi Bassi)

2013: Nadine Angerer (Germania)