Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025

L'attaccante del Paris Saint-Germain e della Francia, Ousmane Dembélé, ha vinto il Pallone d'Oro maschile 2025.

Il 28enne ha conquistato il premio davanti a Lamine Yamal e al compagno di squadra del Paris, Vitinha, completando una stagione memorabile. Dembélé è stato nominato Giocatore della Stagione della UEFA Champions League nell'edizione in cui il Paris ha conquistato il titolo per la prima volta.

Ha anche avuto un ruolo decisivo nei due trionfi in ambito nazionale della sua squadra, chiudendo il 2024/25 con un incredibile bottino di 37 gol e 15 assist. Gli altri premi maschili assegnati a Parigi sono stati il Trofeo Kopa (miglior giovane), il Trofeo Yashin (miglior portiere), il Trofeo Johan Cruyff (miglior allenatore a livello di club/nazionali), il Trofeo Gerd Müller (capocannoniere a livello di club/nazionali) e il club dell'anno.

La top 10 del Pallone d'Oro maschile

1. Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

2. Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

3. Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

4. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

5. Raphinha (Brasile, Barcelona)

6. Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

7. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

8. Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

9. Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

10. Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

L'elenco completo dei candidati

Aitana Bonmatí ha vinto il Pallone d'Oro femminile per il terzo anno consecutivo, mentre Yamal è stato nuovamente insignito del Trofeo Kopa maschile. Il Trofeo Yashin maschile è andato a Gianluigi Donnarumma, il Trofeo Johan Cruyff maschile è stato vinto da Luis Enrique, mentre Viktor Gyökeres, ora all'Arsenal, ha conquistato il Trofeo Gerd Müller maschile grazie ai suoi 63 gol con lo Sporting CP e la Svezia.

Tutti i vincitori dei premi Pallone d'Oro maschile: Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Pallone d'Oro femminile: Aitana Bonmatí (Spagna, Barcelona)

Trofeo Kopa maschile: Lamine Yamal (Spagna, Barcelona)

Trofeo Kopa femminile: Vicky López (Spagna, Barcelona)

Trofeo Yashin maschile: Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)

Trofeo Yashin femminile: Hannah Hampton (Inghilterra, Chelsea)

Trofeo Gerd Müller maschile: Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting CP/Arsenal)

Trofeo Gerd Müller femminile: Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff maschile: Luis Enrique (Spagna, Paris Saint-Germain)

Trofeo Johan Cruyff femminile: Sarina Wiegman (Paesi Bassi, nazionale Inghilterra)

Trofeo club maschile dell'anno: Paris Saint-Germain (Francia)

Trofeo club femminile dell'anno: Arsenal (Inghilterra)

Premio Sócrates: Fundación Xana (Spagna)

La 69esima edizione della cerimonia del Pallone d’Oro si è svolta lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Assegnato ogni anno da France Football dal 1956, il Pallone d’Oro® rappresenta il riconoscimento più prestigioso che un calciatore possa ricevere, a celebrazione di traguardi straordinari e talento eccezionale.

Per la seconda volta, la Cerimonia è stata co-organizzata da UEFA e Groupe Amaury, proprietario di France Football e L'Équipe.