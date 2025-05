Gol della Stagione di UEFA Europa League 2024/25: gli osservatori tecnici premiano Yunus Akgün

Il gruppo di osservatori tecnici UEFA ha selezionato i 10 gol più belli della UEFA Europa League 2024/25, scegliendo come Gol della Stagione quello di Yunus Akgün del Galatasaray contro il Tottenham.

Il gol strepitoso del giocatore turco è arrivato nella fase campionato durante la vittoria per 3-2 contro i futuri campioni del Tottenham. Nella lista non ci sono gol degli Spurs ma ce ne sono tre del Manchester United vicecampione, squadra più prolifica della competizione con 35 gol. La Lazio è l'unica altra squadra ad avere in classifica più di un gol, quelli di Pedro Rodríguez e Gustav Isaksen.

Gol della stagione di Europa League 2024/25

1 Yunus Akgün (Galatasaray - Tottenham 3-2) – fase campionato, 07/11/24

2 Rasmus Højlund (Manchester United - Bodø/Glimt 3-2) – fase campionato, 28/11/24

3 Nico Williams (Athletic Club - Roma 3-1) – ritorno ottavi di finale, 13/03/25

4 Pedro Rodríguez (Ajax - Lazio 1-3) – fase campionato, 12/12/24

5 Adama Traoré (Ferencváros - AZ Alkmaar 4-3) – fase campionato, 30/01/25

6 Samu (Roma - Porto 3-2) – ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta, 20/02/25

7 Tural Bayramov (Bodø/Glimt - Qarabağ 1-2) – fase campionato, 07/11/24

8 Mason Mount (Manchester United - Athletic Club 4-1) – semifinale di ritorno, 08/05/25

9 Kobbie Mainoo (Manchester United - Lyon 5-4) – ritorno quarti di finale, 17/04/25

10 Gustav Isaksen (Viktoria Plzeň - Lazio 1-2) – andata ottavi di finale, 06/03/25