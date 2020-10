Pernille Harder vince il premio per Attaccante Femminile della Stagione

Pernille Harder è stata nominata la prima Attaccante della stagione della UEFA Women's Champions League.

Harder, finalista della UEFA Women Champions League con il Wolfsburg ad agosto, si è trasferita al Chelsea il mese scorso. L'attaccante della Danimarca ha ulteriormente migliorato la sua reputazione come probabilmente l'attaccante completo più abile in Europa nella stagione 2019/20, segnando 38 gol in 33 partite mentre il Wolfsburg ha completato un'altra doppietta tedesca. La 27enne ha anche segnato nove gol in UEFA Women’s Champions League.

Voti per l’Attaccante della stagione

1 Pernille Harder (Wolfsburg) – 93 punti

2 Delphine Cascarino (Lyon) – 32 punti

3 Vivianne Miedema (Arsenal) – 31 punti

4 Eugénie Le Sommer (Lyon) – 23 punti

5 Ada Hegerberg (Lyon) – 15 punti

6 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain) – 10 punti

7 Ewa Pajor (Wolfsburg) – 7 punti

8 Caroline Graham Hansen (Barcelona) – 6 punti

= Jenni Hermoso (Barcelona) – 6 punti

10 Fridolina Rolfö (Wolfsburg) – 5 punti

I club elencati sono quelli per cui la giocatrice è scesa in campo nella UEFA Women's Champions League 2019/20 (ad esempio non sono inclusi i sostituti non utilizzati)



Highlights: Harder brilla contro il Glasgow

Il 2019/20 di Harder in numeri

Presenze: 7

Minuti giocati: 527

Gol: 9

Assist: 2

Come è stata scelta Harder

La giuria comprendeva gli allenatori delle otto squadre che hanno partecipato alla fase finale della UEFA Women’s Champions League 2019/20 in Spagna e 20 giornaliste specializzate nel calcio femminile e selezionate dal gruppo ESM.

Ad allenatori e giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre giocatori assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Agli allenatori non era permesso scegliere giocatori della propria squadra.

Tutti i vincitori dei premi

Calciatore dell'Anno UEFA: Robert Lewandowski

Calciatrice dell'Anno UEFA: Pernille Harder

Allenatore dell'Anno - calcio maschile: Hansi Flick

Allenatore dell'anno - calcio femminile: Jean-Luc Vasseur

Portiere della Stagione - calcio maschile: Manuel Neuer

Difensore della Stagione - calcio maschile: Joshua Kimmich

Centrocampista della Stagione - calcio maschile: Kevin De Bruyne

Attaccante della Stagione - calcio maschile: Robert Lewandowski

Portiere della Stagione - calcio femminile: Sarah Bouhaddi

Difensore della stagione - calcio femminile: Wendie Renard

Centrocampista della Stagione - calcio femminile: Dzsenifer Marozsán

Attaccante della Stagione - calcio femminile: Pernille Harder

Premio del Presidente UEFA: Didier Drogba