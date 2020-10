Dzsenifer Marozsán è Centrocampista della Stagione della Women's Champions League

Dzsenifer Marozsán è stata nominata la prima Centrocampista della Stagione della UEFA Women's Champions League.

La regista tedesca ancora una volta ha dato un enorme contributo mentre il Lyon ha rivintoil titolo, con cinque assist: più di tutti in questa competizione. La 28enne è l'unica giocatrice ad aver giocato nella Squadra della stagione della UEFA Women's Champions League negli ultimi sei anni. Marozsán ha ora alzato il trofeo cinque volte, una volta con il Francoforte nel 2015 prima delle vittorie in tutte e quattro le sue campagne con il Lyon da quando è arrivata nel 2016.

Votazione per il centrocampista della stagione

1 Dzsenifer Marozsán (Lyon) – 66 punti

2 Alex Popp (Wolfsburg) – 30 punti

3 Sara Björk Gunnarsdóttir (Wolfsburg, ora al Lyon) – 19 punti

4 Saki Kumagai (Lyon) – 17 punti

= Amel Majri (Lyon) – 17 punti

6 Delphine Cascarino (Lyon) – 14 punti

7 Alexia Putellas (Barcelona) – 10 punti

8 Ingrid Engen (Wolfsburg) – 8 punti

= Amandine Henry (Lyon) – 8 punti

10 Caroline Graham Hansen (Barcelona) – 6 punti

= Kim Little (Arsenal) – 6 punti

= Lina Magull (Bayern) – 6 punti

I club elencati sono quelli per cui il giocatore è sceso in campo nella UEFA Women's Champions League 2019/20 (ad esempio non sono inclusi i sostituti non utilizzati).



Dzsenifer Marozsán lifts the trophy in August Getty Images

Il 2019/20 di Marozsán in numeri

Presenze: 6

Minuti: 483

Gol: 1

Assist: 5

Come è stata scelta Marozsán

La giuria comprendeva gli allenatori delle otto squadre che hanno partecipato alla fase finale della UEFA Women’s Champions League 2019/20 in Spagna e 20 giornaliste specializzate nel calcio femminile e selezionate dal gruppo ESM.

Ad allenatori e giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre giocatori assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Agli allenatori non era permesso scegliere giocatori della propria squadra.

Tutti i vincitori dei premi

Calciatore dell'Anno UEFA: Robert Lewandowski

Calciatrice dell'Anno UEFA: Pernille Harder

Allenatore dell'Anno - calcio maschile: Hansi Flick

Allenatore dell'anno - calcio femminile: Jean-Luc Vasseur

Portiere della Stagione - calcio maschile: Manuel Neuer

Difensore della Stagione - calcio maschile: Joshua Kimmich

Centrocampista della Stagione - calcio maschile: Kevin De Bruyne

Attaccante della Stagione - calcio maschile: Robert Lewandowski

Portiere della Stagione - calcio femminile: Sarah Bouhaddi

Difensore della stagione - calcio femminile: Wendie Renard

Centrocampista della Stagione - calcio femminile: Dzsenifer Marozsán

Attaccante della Stagione - calcio femminile: Pernille Harder

Premio del Presidente UEFA: Didier Drogba

