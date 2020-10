Wendie Renard vince il premio di Difensore della Stagione

Wendie Renard si aggiudica la prima edizione del premio di Difensore della Stagione della UEFA Women's Champions League. La premiazione si è tenuta a Ginevra.

Il capitano del Lione, 30 anni, ha vinto la Champions League per il quinto anno consecutivo, arrivando a sette titoli personali e nove presenze in finale insieme al portiere e vincitrice del premio di miglior portiere Sarah Bouhaddi. Imponente come sempre in difesa (e ancora di più in assenza della compagna di reparto Griedge Mbock Bathy nella fase finale di agosto), Renard è stata decisiva anche sull’altro fronte, soprattutto con il colpo di testa su calcio piazzato che ha decretato la vittoria in semifinale contro il Paris Saint-Germain.

Votazione per il Difensore della Stagione

1 Wendie Renard (Lyon) – 102 punti

2 Lucy Bronze (Lyon, now Manchester City) – 85 punti

3 Lena Goessling (Wolfsburg) – 9 punti

4 Sakina Karchaoui (Lyon) – 8 punti

5 Dominique Janssen (Wolfsburg) – 7 punti

6 Irene Paredes (Paris Saint-Germain) – 6 punti

7 Kathrin Hendrich (Wolfsburg/Bayern) – 5 punti

= Mapi León (Barcelona) – 5 punti

9 Paulina Dudek (Paris Saint-Germain) – 3 punti

= Carolin Simon (Bayern) – 3 punti

Sono indicati i club per i quali le giocatrici sono scese in campo durante la UEFA Women's Champions League 2019/20 (non se rimaste in panchina). Se le giocatrici hanno rappresentato più di un club durante la competizione, l'ultima squadra viene indicata per prima.

Wendie Renard ha vinto il titolo per il quinto anno consecutivo Getty Images

Il 2019/20 di Renard in numeri

Presenze: 6

Minuti: 540

Partite senza subire gol: 4

Gol subiti: 2

Gol segnati: 5

Assist: 0

Come è stata scelta Renard

La giuria comprendeva gli allenatori delle otto squadre che hanno partecipato alla fase finale della UEFA Women’s Champions League 2019/20 in Spagna e 20 giornaliste specializzate nel calcio femminile e selezionate dal gruppo ESM.

Ad allenatori e giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre giocatori assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Agli allenatori non era permesso scegliere giocatori della propria squadra.

Tutti i vincitori dei premi

Calciatore dell'Anno UEFA: Robert Lewandowski

Calciatrice dell'Anno UEFA: Pernille Harder

Allenatore dell'Anno - calcio maschile: Hansi Flick

Allenatore dell'anno - calcio femminile: Jean-Luc Vasseur

Portiere della Stagione - calcio maschile: Manuel Neuer

Difensore della Stagione - calcio maschile: Joshua Kimmich

Centrocampista della Stagione - calcio maschile: Kevin De Bruyne

Attaccante della Stagione - calcio maschile: Robert Lewandowski

Portiere della Stagione - calcio femminile: Sarah Bouhaddi

Difensore della stagione - calcio femminile: Wendie Renard

Centrocampista della Stagione - calcio femminile: Dzsenifer Marozsán

Attaccante della Stagione - calcio femminile: Pernille Harder

Premio del Presidente UEFA: Didier Drogba