Finale di UEFA Nations League: quali sono le finaliste? Dove e quando si gioca?

Chi sono le finaliste della Nations League?

Il Portogallo affronterà la Spagna nella finale della Nations League.

Quando si svolge la finale di Nations League?

Il fischio d'inizio della finale di Nations League è previsto domenica 8 giugno alle 21:00 CET, dopo la finale per il terzo posto, in programma lo stesso giorno alle 15:00 CET.

Dove si svolge la finale di Nations League?

La finale della Nations League si disputa alla Munich Football Arena, mentre quella per il terzo posto ha luogo alla Stuttgart Arena. Anche le semifinali si sono giocate in Germania: il 4 giugno, a Monaco, il Portogallo ha superato la Germania per 2-1, mentre il giorno seguente, a Stoccarda, la Spagna ha battuto la Francia con un emozionante 5-4.

La Munich Football Arena ha ospitato anche le finali di UEFA Champions League nel 2012 e nel 2024, oltre a quattro partite di UEFA EURO 2020 e sei di UEFA EURO 2024. Con quest’ultimo traguardo, è diventata il primo stadio nella storia a ospitare incontri in due edizioni consecutive del Campionato Europeo UEFA.

Come le squadre sono arrivate alla finale della Nations League?

Francia, Germania, Portogallo e Spagna hanno conquistato un posto alle finals della Nations League superando i quarti di finale disputati a marzo. Gli ottavi di finale hanno messo di fronte le quattro vincitrici dei gironi della Lega A e le quattro seconde classificate, al termine della fase a gironi svoltasi tra settembre e novembre 2024.

In semifinale, il Portogallo ha battuto in rimonta i padroni di casa della Germania, mentre la Spagna ha raggiunto la finale dopo aver vinto una partita emozionante e ricca di gol contro la Francia.

Riepilogo delle semifinali

Cosa ricevono i vincitori?

I vincitori della Nations League si aggiudicheranno la coppa in argento sterling alta 71 cm e dal peso di 7,5 kg..

