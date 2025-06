Germania-Portogallo 1-2: lusitani in finale

Il Portogallo batte in rimonta la Germania e conquista la finale di UEFA Nations League, la seconda dopo quella dell'edizione inaugurale del 2019. A Monaco, i lusitani hanno la meglio 2-1 sui padroni di casa grazie ai gol di Francisco Conceição e dell'intramontabile Cristiano Ronaldo, che vanificano il vantaggio di Florian Wirtz. A contendere il trofeo alla nazionale di Roberto Martínez sarà la vincente tra Spagna e Francia, di fronte nella semifinale di giovedì a Stoccarda.

Momenti chiave 19' Diogo Costa si salva in angolo sul destro di Woltemade

21' Il portiere portoghese si ripete con un gran riflesso su Goretzka

48' Wirtz segna di testa su cross di Kimmich e firma il vantaggio tedesco

63' Francisco Conceição pareggia con uno splendido sinistro a giro

68' Ronaldo perfeziona la rimonta raccogliendo l'assist di Nuno Mendes

82' Adeyemi colpisce il palo esterno

89' Ter Stegen con una grande doppia parata evita il tris degli avversari

La partita in breve: una super ripresa porta avanti il Portogallo

La partita inizia subito su buoni ritmi e i portieri si mettono rapidamente in evidenza. Diogo Costa neutralizza un tentativo di Leon Goretzka, stessa sorte dalla parte opposta per il diagonale mancino di Cristiano Ronaldo, bloccato a terra da Marc-André ter Stegen. Ci prova anche Pedro Neto, dopo una grande galoppata sulla corsia sinistra, ma il giocatore del Chelsea - con un passato nella Lazio - calcia alto.

Florian Wirtz festeggia il gol del vantaggio Corbis via Getty Images

Il numero 1 dei lusitani è in grande serata ed è bravissimo a rifugiarsi in angolo sulle conclusioni di Nick Woltemade prima e ancora Goretzka poi. Ha un'altra chance prima dell'intervallo Pedro Neto, ma il 25enne attaccante è fermato alla grande da Robin Koch. Nella ripresa l'avvio della squadra di Martínez è incoraggiante, ma Ronaldo non riesce a impattare in spaccata sul cross di Nuno Mendes.



Così, al 48', la nazionale di casa passa. Joshua Kimmich, con un bellissimo pallone "scodellato", pesca in area Wirtz che di testa non lascia scampo a Diogo Costa: 1-0 per la nazionale di Julian Nagelsmann, settimo gol con la Mannschaft del giocatore del Bayer Leverkusen.

Il vantaggio della Germania scuote il Portogallo, che sfiora il pari prima con Bruno Fernandes e poi con CR7 di testa. Ma al 63' riesce a pareggiare. Francisco Conceição, in campo da cinque minuti al posto di Francisco Trincão, riceve palla sulla destra, salta Robin Gosens e con uno splendido sinistro a giro mette il pallone all'angolino, dove Ter Stegen non può proprio arrivare: 1-1.



Francisco Conceição festeggia il suo gol a Monaco di Baviera UEFA via Getty Images

La squadra di Martínez non è sazia e dopo cinque minuti perfeziona la rimonta. Nuno Mendes affonda a sinistra e regala un assist d'oro a Ronaldo, che deve solo spingere il pallone in rete: per il 40enne fuoriclasse di Madeira è il gol numero 137 in nazionale. Il finale è pieno di emozioni e ribaltamenti di fronte.

Francisco Conceição va vicino al terzo gol con un bolide di mancino a lato di poco, la Germania sfiora a sua volta il pari con un sinistro di Karim Adeyemi - anche lui entrato a partita in corsa - che scheggia la parte esterna del palo. Ter Stegen tiene in vita i tedeschi con un'incredibile, doppia parata su Diogo Jota e l'incontenibile Francisco Conceição, ma la Germania deve abbandonare il sogno di vincere la prima Nations League. In finale vola il Portogallo.

Germania-Portogallo 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the Match: Francisco Conceição (Portogallo)

"Francisco Conceição ha avuto un impatto notevole per il Portogallo, i suoi dribbling e il suo approccio offensivo con il pallone hanno ispirato la rimonta portoghese. Il suo fantastico tiro ha dato il via alla rimonta".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Joshua Kimmich premiato per le 100 presenze con la maglia della nazionale tedesca UEFA via Getty Images

Statistiche chiave

Il Portogallo ha perso solo una delle ultime nove partite di Nations League nell'attuale edizione (6 vittorie e 2 pareggi nelle restanti otto).

Rigori esclusi, il Portogallo ha perso solo quattro delle ultime 29 partite internazionali (21 vittore e 4 pareggi nelle restanti 25).

Cristiano Ronaldo consolida il suo record di miglior marcatore a livello di nazionali, firmando il 137esimo gol.

Le ultime sette partite tra queste due nazionali hanno dato vita a 26 reti.

Il Portogallo non ha subito gol prima dell'intervallo nelle ultime sette partite di UEFA Nations League.

Joshua Kimmich colleziona la presenza numero 100 con la nazionale tedesca, mentre Nick Woltemade festeggia l'esordio

Formazioni

Germania: Ter Stegen; Anton (Nmecha 71'), Tah, Koch; Kimmich, Pavlović (Adeyemi 71'), Goretzka, Mittelstädt (Gosens 60'); Sané (Gnabry 60'), Wirtz, Woltemade (Füllkrug 60')

Portogallo: Diogo Costa; João Neves (Nélson Semedo 58'), Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Rúben Neves (Vitinha 58'), Bernardo Silva; Francisco Trincão (Francisco Conceição 58'), Bruno Fernandes, Pedro Neto (Diogo Jota 83'); Ronaldo (João Palhinha 90')