Svelato il trofeo e l'inno della UEFA Nations League

Sono stati svelati per la prima volta durante il sorteggio di Losanna per la Fase Leghe 2018/19, la coppa e l'inno ufficiale della UEFA Nations League.

La coppa è stata svelata sul palco dal presidente UEFA Aleksander Čeferin poco prima del sorteggio. Il trofeo è ispirato al logo della UEFA Nations League, una prima assoluta per una competizione UEFA.

"La prima cosa che volevamo era che la gente iniziasse a pensare cosa rappresentasse questo trofeo – l'apice per una nazione e l'elevazione della sua bandiera", ha raccontato Hélder Pombinho, direttore creativo del brand agency per il trofeo. "Quando guardiamo alzare questo trofeo, è come se vedessimo sollevare le bandiere di tutte le nazioni nel momento della vittoria della competizione".

La coppa pesa 7,5 chili ed è alta 71 cm.

La performance live del nuovo inno ©Sportsfile

L'inno è stato registrato con un'orchestra filarmonica e un coro che canta in latino. Le componenti classiche dell'inno sono mescolate con la musica elettronica per creare un aria contemporanea ed esclusiva. L'inno è attivato in tutte le piattaforme, compreso nelle sequenze televisive, quando i giocatori entrano in campo e durante i momenti ufficiali delle cerimonie.

L'inno è stato eseguito durante il sorteggio dal coro dell'Opéra di Losanna.