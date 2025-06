Spagna-Francia 5-4: la Roja vola in finale

La Spagna piega la Francia e vola in finale di UEFA Nations League, dove affronterà il Portogallo. Alla Stuttgart Arena, i campioni d'Europa e detentori del trofeo superano con un emozionante 5-4 la nazionale di Didier Deschamps: dopo l'uno-due nel primo tempo firmato da Nico Williams e Mikel Merino, nella ripresa la doppietta di Lamine Yamal - inframezzata dal gol di Pedri - suggella una serata da ricordare per la Roja di Luis de la Fuente, malgrado il tentativo di rimonta finale dei Bleus.

Momenti chiave 22' Williams realizza il gol del vantaggio

25' Merino raddoppia sfruttando il secondo assist della serata di Oyarzabal

53' Yamal conquista e trasforma un calcio di rigore

55' Pedri firma il quarto gol per la Roja

59' Mbappé dagli 11 metri riporta in partita la Francia

67' Yamal trova la sua doppietta personale

79' Dopo il palo di Dembélé, Cherki realizza un gol capolavoro

84' Vivian fa autogol sul cross di Malo Gusto

90+3' Kolo Muani di testa porta la Francia a un solo gol di distanza

La partita in breve: Furie rosse ciniche, Francia ko

Un avvio palpitante e su ritmi alti non ha fatto che aumentare l'entusiasmo per un altro grande incontro tra due delle nazionali europee più blasonate. Kylian Mbappé e Nico Williams, due volte, testano i riflessi dei portieri avversari, mentre Theo Hernández scheggia l'incrocio dei pali dal limite dell'area dopo la bella finta di Adrien Rabiot.

Nico Williams festeggia il vantaggio della Spagna AFP via Getty Images

Al 22', la Spagna sblocca il risultato. E' Williams, con un sinistro dal basso verso l'alto da distanza ravvicinata, a trovare il gol raccogliendo l'assist di Mikel Oyarzabal. Oyarzabal è altrettanto decisivo tre minuti dopo, quando il suo delizioso passaggio di ritorno sorprende la difesa francese permettendo a Mikel Merino, autore del gol decisivo in extremis contro la Germania in questo stadio che portò la Spagna in semifinale di UEFA EURO 2024, di mettere il pallone alle spalle di Mike Maignan.



Mikel Merino ha realizzato il raddoppio per la Roja Getty Images

Désiré Doué e, in due occasioni, Ousmane Dembélé – entrambi reduci dal trionfo in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain – mettono alla prova i riflessi di Unai Simón, con la squadra di Didier Deschamps costretta anche a fare i conti con le straordinarie doti di Lamine Yamal sulla corsia opposta. Il 17enne continua a tenere in apprensione i transalpini poco dopo l'intervallo e subisce fallo da Rabiot in area, trasformando con freddezza il rigore concesso dall'arbitro. Non basta, perchè Pedri raccoglie il passaggio di Williams e con il sinistro trova il quarto gol un minuto dopo.

La Francia ha un sussulto e Kylian Mbappé riesce a interrompere una serie di sette partite senza gol in nazionale trasformando un penalty concesso per fallo di Pedro Porro sullo stesso attaccante del Real Madrid. Ma è ancora Yamal a rimettere a distanza i Blues con una precisa conclusione di punta ispirata dall'assist proprio di Pedro Porro.

Pedri esulta con Lamine Yamal dopo aver segnato UEFA via Getty Images

I Bleus, però, non si arrendono e l'esordiente Rayan Cherki trova un gol splendido, prima che un altro sostituto - Malo Gusto - provochi l'autorete di Daniel Vivian con un cross teso e rasoterra. In pieno recupero arriva anche il super colpo di testa di Kolo Muani a portare la Francia a un solo gol di distanza dalla Roja. Che però riesce a portare a casa vittoria e qualificazione alla finale, la terza di fila in Nations League.



Rayan Cherki ha firmato un gol capolavoro all'esordio AFP via Getty Images

Spagna-Francia 5-4: la partita minuto per minuto e le reazioni

Player of the Match: Lamine Yamal (Spagna)

"Ha segnato 2 gol, ma la cosa più importante è che si è dimostrato una minaccia costante in attacco. Giocando con una maturità incredibile per la sua età".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Player of the Match: Lamine Yamal

Statistiche chiave

La Spagna è in finale di Nations League per la terza volta consecutiva.

La Roja è imbattuta nelle ultime 12 partite di Nations League (8 vittorie e 4 pareggi).

Les Bleus hanno perso otto degli ultimi dodici incontri contro la Spagna.

Questa è stata la partita con più reti segnate nella storia della Nations League.

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Porro, Le Normand (Vivian 77'), Huijsen, Cucurella; Merino (Gavi 90'+1'), Zubimendi, Pedri (Fabián Ruiz 64'); Yamal, Oyarzabal (Samu 77'), Williams (Olmo 64')

Francia: Maignan; Kalulu (Gusto 63'), Konaté, Lenglet (L Hernández 72'), T. Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé (Kolo Muani 76'), Olise (Cherki 64'), Doué (Barcola 63'); Mbappé