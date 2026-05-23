Performance Insights di Europa League: la masterclass di Unai Emery regala il titolo all'Aston Villa

"Il mister ha preparato la partita alla perfezione". Il commento a caldo di Emiliano Martínez sulla vittoria per 3-0 dell'Aston Villa nella finale di UEFA Europa League final a Istanbul ha sottolineato il grande lavoro dell'allenatore Unai Emery. Il portiere argentino ha inoltre elogiato il ruolo del vice allenatore Austin MacPhee sugli schemi su palla inattiva che hanno portato al cruciale gol del vantaggio, come già spiegato nella prima analisi della finale.

In questo articolo, l'osservatore tecnico della UEFA, Gaizka Mendieta, che collabora con l'unità di analisi delle partite della UEFA, si è soffermato sulla flessibilità e calma del gioco dell'Aston Villa che sono risultate decisive per il quinto titolo in Europa League per il leggendario allenatore basco - un record.

La cronaca di Freiburg - Aston Villa 0-3

In una prima mezz'ora definita dall'attaccante dell'Aston, Villa Ollie Watkins, 'cauta', il Freiburg ha adottato una marcatura a uomo per limitare la capacità dell'Aston Villa di costruire azioni offensive.

La costruzione dal basso di Martínez

Il Villa si è affidato a Martínez per fare partire le azioni dalla difesa e superare la marcatura a uomo degli avversari. "Il piano di gioco del Villa era quello di creare spazi per i lanci lunghi o magari iniziare con passaggi corti partendo da Martínez", ha spiegato Mendieta. "Volevano che i due attaccanti andassero nell'uno contro uno con i loro marcatori diretti, sfruttando l’abilità di Martínez con i piedi".

Mendieta ha individuato una struttura comune nel gioco di costruzione del Villa. "Le posizioni di partenza erano solitamente le stesse", ha detto. "In fase di costruzione, gli attaccanti spingevano in alto. Una fascia poteva anche essere sguarnita per via dei tagli verso l'interno degli esterni, sfruttando gli ottimi movimenti dei centrocampisti centrali. Il fattore scatenante, quando i giocatori sono tutti in posizione, è forse la presenza di un giocatore in una certa zona che determina se giocare lungo o corto, attraverso il centro o verso l'esterno".

Come mostrano le clip nel primo video qui sotto, "quando il portiere non è pressato, ha il tempo di trovare il passaggio che vuole".

"Loro giocano soprattutto a uomo, ma noi abbiamo tantissimi ottimi giocatori in attacco capaci di trattenere la palla o di inserirsi alle spalle della difesa. Volevo metterli in difficoltà [con i lanci lunghi] in modo da poter giocare un po' di più con passaggi corti". Il portiere dell'Aston Villa, Emiliano Martínez, sul Freiburg

Il primo filmato mostra come l'Aston Villa fosse favorevole a lasciare Martínez in possesso palla e a utilizzare un approccio misto. Vediamo il difensore centrale Victor Lindelöf, schierato da Emery nel ruolo di mediano, arretrare per liberarsi del suo marcatore e aiutare a far avanzare il gioco. A questo segue un passaggio diretto di Martínez.

Nel secondo video, vediamo Martínez in possesso palla per quasi 17 secondi in un gioco al gatto e al topo, mentre il Villa cerca lo spunto per trovare il varco giusto in attacco. Alla fine lancia in profondità e offre alla sua squadra l'occasione di entrare nell'ultimo terzo di campo.

Performance Insights di Europa League: i lanci lunghi di Martínez

Approcci variabili

Questa flessibilità nella gestione del pallone ha permesso all'Aston Villa di testare i punti deboli della difesa del Freiburg nelle prime fasi della partita.

Ma l'incontro ha preso una svolta al 41° minuto, grazie alla splendida rete di Youri Tielemans su un calcio d'angolo ben orchestrato. Con l'Aston Villa ormai in vantaggio, una fase di possesso palla ben gestita a seguito di un altro calcio d'angolo ha poi portato Emiliano Buendía a raddoppiare il vantaggio allo scadere del primo tempo.

Come illustra il grafico qui sopra, Martínez ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale nel variare le traiettorie degli attacchi del Villa.

Mendieta ha sottolineato "l’importanza del tempismo" nell’approccio del Villa. La prima clip del secondo video qui sotto illustra la sincronizzazione tra i giocatori. "Mentre il Villa sta giocando sotto pressione, l'ala [Buendía] si accentra ed effettua una corsa circolare per portare fuori posizione il terzino destro. È concentrato e consapevole esattamente di ciò che sta facendo. Questo crea spazio per Tielemans, che può prendere palla con tutto il campo davanti a sé".

Mendieta ha sottolineato l'importanza dell'intelligenza di gioco anche per gli attaccanti. "È fondamentale che calcolino bene i tempi delle loro corse", ha detto. "Devono mantenere posizioni alte per allungare il campo il più a lungo possibile, in modo da non attirare gli avversari al centro e chiudere gli spazi. Per tutti i giocatori offensivi, questa è un'abilità fondamentale. Con il Freiburg che marca a uomo, il grande vantaggio da ottenere è liberare il marcatore dallo spazio che stai creando per qualcun altro".

Il secondo video mostra l'Aston Villa blindare la vittoria con un'azione fluida avviata da Martínez, che sfrutta i vantaggi numerici dovuti alle sovrapposizioni e ai cambi di ritmo per servire il Giocatore della Stagione di Europa League, Morgan Rogers, sul primo palo, il quale conclude con un tocco intelligente.

Performance Insights di Europa Leagu: i passaggi corti di Martínez

Come l'Aston Villa ha blindato la difesa

"L'Aston Villa ha dimostrato un'ottima comprensione di tutte le diverse opzioni in attacco", ha spiegato Mendieta. "Ma è anche una squadra incredibilmente ben preparata anche quando non ha il possesso palla".

Il grafico qui sopra illustra le posizioni assunte dai giocatori del Villa in un "4-4-2 ben definito" che ha limitato il Freiburg a un xG di 0,06 nel secondo tempo.

"Sia con un blocco a centrocampo che basso, la difesa del Villa è stata sempre solida", ha affermato Mendieta. "Hanno neutralizzato l'attacco del Freiburg grazie al grande lavoro di ogni giocatore nel blocco, senza lasciare spazi tra le linee. Hanno difeso come una squadra".

Il video finale mostra tre esempi di come il Freiburg abbia cercato di rientrare in partita dopo l'intervallo.

Mendieta ha elogiato il blocco compatto che ha "costretto il Freiburg a giocare sulle fasce" grazie a una combinazione di disciplina, movimento collettivo e reazioni coordinate. La seconda clip mette in evidenza l'istinto difensivo di Lindelöf nel ruolo di centrocampista a protezione della linea difensiva.

Performance Insights di Europa League: il 4-4-2 dell'Aston Villa

Questo è stato un punto di forza sottolineato da Emery dopo la partita. "Il centrocampo è fondamentale per mantenere l'equilibrio", ha spiegato. "Abbiamo giocatori con profili diversi a centrocampo, sia in fase difensiva che in quella offensiva, ma l'impegno a giocare e a dare il massimo è stato davvero importante da parte di tutti".

Il punto dell'allenatore: le lezioni tattiche di Emery

Dopo aver scritto una nuova pagina di storia del calcio come primo allenatore ad aver vinto la Coppa UEFA/Europa League con tre club diversi, Unai Emery ha sviato i discorsi sul titolo di "re" della competizione, scegliendo invece di concentrarsi sul potere dell'apprendimento.

"Il mio messaggio è sempre incentrato sul processo", ha affermato. "Siamo esigenti. Dobbiamo essere ambiziosi. Vogliamo lavorare sodo ed essere in grado di giocarcela con tutti".

Per il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, la finale ha offerto un'ulteriore prova della grande fama di Emery come allenatore di primissima fascia.

"Emery è incredibile", ha detto l'ex nazionale sloveno Zlatko Zahovič. "La sua strategia è fare giocare al meglio la propria squadra, ma anche prepararla in relazione all'avversario. In questa partita è riuscito a controllare sia i propri giocatori che le tattiche dell’avversario". Zahovič ha inoltre reso omaggio al "processo" di Emery sul campo di allenamento: "Sono andato a vedere i suoi allenamenti. È il migliore che abbia mai visto".

Willi Ruttensteiner ha aggiunto che l’approccio di Emery offre lezioni agli allenatori sul loro ruolo prima e durante le partite. "Emery eccelle in tre aree", ha detto. "Ottima preparazione in allenamento, pianificazione della partita in funzione di avversari specifici e incredibile controllo da parte dell'allenatore. Oltre a ciò, è un vero leader a bordo campo. Non va mai nel panico; il suo controllo emotivo viene trasmesso alla squadra.

Per Wayne Allison, la chiave sta nella ripetizione di partitelle a ranghi ridotti durante gli allenamenti, per mettere i giocatori nelle situazioni che vivranno nelle gare ufficiali. "I principi sono tutti gli stessi", ha osservato. "Con Emery, il 4-4-2 è un sistema semplice e comprensibile per i giocatori. Il principio di costringere l’avversario ad allargarsi è lo stesso, che si tratti di 3 contro 3, 5 contro 5 o 11 contro 11. Questo è il suo processo di apprendimento. Ha la lucidità e le capacità comunicative per infondere nei giocatori una grande fiducia in ciò che stanno facendo".

Per Mixu Paatelainen, la prova sta nei fatti. "Emery è bravissimo a conquistare la fiducia dei suoi giocatori", ha detto. "I risultati dimostrano ai giocatori che ha ragione. Questo crea coesione nella squadra".

Il giudizio sulla ricetta di Emery come allenatore Ottima preparazione: ripetizione degli esercizi e dei principi chiave

Coerenza: un sistema familiare come base per attaccare in modi diversi

Controllo nell'allenamento: strategie per controllare e colpire l'avversario

Chiarezza e comunicazione: conquistare la fiducia dei giocatori grazie agli ottimi risultati ottenuti in precedenza

Delegare: assume la guida, ma responsabilizza gli altri che possiedono competenze specifiche

Due volte finalista della UEFA Champions League con il Valencia, il centrocampista Gaizka Mendieta ha giocato anche in Italia e in Inghilterra e ha collezionato 40 presenze con la nazionale spagnola. Da quando ha appeso le scarpe al chiodo nel 2008, l'ex giocatore del Barcellona si dedica al mondo dei media e, occasionalmente, fa il DJ.

Zlatko Zahovič ha vestito la maglia della Slovenia 80 volte, segnando il record di 35 gol. È stato anche il primo calciatore sloveno a giocare in UEFA Champions League, dove ha segnato 11 reti. Dopo il ritiro, ha riscosso successo come direttore sportivo dell'NK Maribor.

Ruttensteiner si è affermato come allenatore ed esperto di calcio giovanile in Austria, dove ha anche guidato la nazionale U21 per sei anni dal 1999. Dal 2001 al 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico della Federcalcio austriaca, per poi diventare direttore sportivo e successivamente allenatore della Nazionale israeliana.

Dopo 20 anni di carriera da giocatore in Inghilterra, Wayne Allison è rimasto nel mondo del calcio e ha conseguito un dottorato per il suo lavoro su come l'esercizio fisico ad alta intensità influisca sul processo decisionale nel calcio. Attualmente è direttore tecnico del PGMOL, l'organismo degli arbitri professionisti inglesi.

Dopo una carriera di successo come attaccante in Scozia e in Inghilterra, il 70enne finlandese Mixu Paatelainen è passato al ruolo di allenatore. Ha allenato Hibernian, Kilmarnock e Dundee United, prima di fare il commissario tecnico di Finlandia, Lettonia e Hong Kong.